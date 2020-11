Vuelta a España 2020: Richard Carapaz satisfecho porque dio una buena pelea

El ciclista ecuatoriano del equipo Ineos aseguró que está contento con el segundo lugar en la general y que no tiene nada de qué arrepentirse. Considera que Primoz Roglic es un justo campeón de la ronda ibérica.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, del equipo Ineos, aseguró este sábado sentirse “muy satisfecho” de su segundo lugar en la Vuelta a España, que finaliza el domingo en Madrid con el triunfo del esloveno Primoz Roglic.

“Personalmente estoy superfeliz porque he hecho una gran temporada con el equipo. Quería ganar el título y lo intenté, pero me quedo muy satisfecho con este segundo lugar”, dijo Carapaz en rueda de prensa tras la etapa 17, ganada por el francés David Gaudu, del Groupama FDJ.

Lea también: Primoz Roglic aseguró el título de la Vuelta a España 2020

El ecuatoriano lanzó un ataque a tres kilómetros de la meta de la penúltima jornada de la ronda española entre Sequeros y el Alto de la Covatilla, pero solamente le pudo descontar 21 segundos a Primoz Roglic, quien logró retener la camiseta roja por 24 segundos.

“Hemos corrido lo mejor posible y no tengo nada de qué arrepentirme. Me voy muy feliz”, añadió Carapaz, que prefirió no entrar a la polémica, tras la supuesta ayuda que habría recibido Roglic por parte del equipo Movistar en las duras rampas del ascenso final.

“Cada quien busca su objetivo y hoy he buscado el mío”, dijo Carapaz sin querer ir más allá. Agregó que “Roglic hizo una gran carrera y demostró el buen momento por el que pasa”.

Lea también: Yeny Lorena Colmenares, primera líder de la Vuelta a Colombia Femenina

Carapaz, de 27 años de edad, ganó el Giro de Italia 2019 y fue cuarto en 2018. Corrió también el pasado Tour de Francia, terminó en el puesto 13 y fue segundo en la clasificación de la montaña.

El mejor colombiano en la edición 75 de la Vuelta a España, que termina este domingo en Madrid, es el antioqueño Sergio Luis Henao, del equipo UAE, en la casilla 15.