Una Vuelta a España para los escaladores

UTRECHT (PAÍSES BAJOS), 18/08/2022.- Los ciclistas del equipo Bora-Hansgrohe, este jueves durante la presentación de la 77 edición de la Vuelta a España en Utrecht (Países Bajos), cuya primera etapa da comienzo mañana desde la ciudad neerlandesa. EFE/ Javier Lizón Foto: EFE - Javier Lizón

Esta edición de la Vuelta a España parece estar diseñada para ofrecer espectáculo total a los aficionados. Dentro de esos atractivos está la etapa 9, que después de la primera semana enfrenta a los corredores con la alta montaña. La decimosegunda fracción tiene llegada en Peñas Blancas con 20 kilómetros de ascenso, un panorama ideal para atacar por la general. Ya las etapas 15 y 20, con llegadas en Alto de la Hoya (fuera de categoría) y Puerto de Navacerrada (de primera), respectivamente, se disputan el rótulo de jornada reina, además de prestarse para escenarios donde se defina la carrera. Cinco de estas llegadas en alto son inéditas, como cinco también son los campeones que largarán hoy contra el reloj.

Primoz Roglic, campeón de las tres últimas ediciones; Simon Yates, ganador en 2018; Chris Froome, en 2011 y 2017, y dos leyendas del ciclismo contemporáneo que se despiden de la actividad profesional y que también alzaron los brazos como campeones en Madrid: Vincenzo Nibali (2010) y Alejandro Valverde (2009). Los campeones pudieron ser seis, por lo menos hasta ayer lo eran, pero el retiro de Nairo Quintana (ganador en 2016) acorta la lista. Cabe recordar que el boyacense está en proceso de apelar la sanción que le impuso la UCI por un positivo por tramadol.

“El regreso de campeones que se han impuesto en nuestras carreteras hace que el público ya esté acostumbrado a sus nombres, sus rostros, a sus formas de correr. Pero este año la gente también podrá familiarizarse con nuevos protagonistas”, afirmó Javier Guillén, director de la ronda ibérica. El prestigio de ser campeones sin duda les da la condición de favoritos, aunque Nibali y Valverde ya vienen corriendo todo este año con pedalazos que dejan un sabor a despedida.

Si la carrera llega a seguir el ritmo de competencia que tuvo el último Tour de Francia, con velocidades de hasta 45 kilómetros por hora bajo altas temperaturas (similares a las que veremos en España), sin duda la cantidad de favoritos puede servir para tener tres semanas llenas de acción. Roglic es foco de todos los reflectores, pues de conseguir su cuarta Vuelta, será el primero en la historia en hacerlo. Todo depende de cuánto le quede en el tanque después de ser pieza clave en la victoria de Jonas Vingegaard en Francia.

No tendremos un Pogacar vs. Vingegaard, pero sí una nueva edición de Jay Hindley vs. Richard Carapaz, recientes animadores del Giro de Italia, que terminó ganando el australiano por encima del ecuatoriano. Junto a Hindley estará Sergio Higuita, que con la camiseta de campeón nacional sin duda es una de las cartas más grandes que tenga Colombia después de una gran actuación en el reciente Tour de Polonia, donde fue octavo.

Ambos, con el respaldo de Wilco Kelderman, tercero en el Giro de 2020. España no contará, fuera de Valverde, con corredores llamados a pelear la camiseta roja. Enric Mas, también del Movistar, viene de no terminar el Tour por covid, con una discreta participación antes del abandono. Junto a ellos dos estarán veteranos como Carlos Verona y José Joaquín Rojas, grandes gregarios, pero lejos de ser capos.

Mikel Landa, quien viene de ser tercero en Italia por detrás de Hindley y Carapaz, renunció a cualquier favoritismo y se mostró dispuesto a luchar etapas. “No estoy en forma. No estoy para luchar por la general. Es una pena no estar mejor, aunque espero que la gente siga ilusionada conmigo”, dijo. Sin embargo, sigue siendo el líder del Bahrain al lado de Gino Mader (de 25 años), quinto el año pasado en la carrera. Claro que detrás de ellos están dos corredores categoría 1.999 con ganas de figurar: el colombiano Santiago Buitrago, octavo en la Vuelta a Burgos y ganador de etapa en el Giro de Italia, y Fred Wright, joven promesa del ciclismo británico. Ambos tienen ganas de comerse la carretera y probablemente en la primera semana se decante para qué está cada uno en el equipo.

Pavel Sivakov está llamado a ser escudero en el Ineos de Carapaz, que se despide del equipo este año, y de Tao Geoghegan Hart, los ganadores de los Giro de Italia 2019 y 2020. No obstante, Sivakov viene en un pico de forma que lo dejó como ganador de la Vuelta a Burgos, por lo que podría dar la sorpresa. Miguel Ángel López y Joao Almeida, segundo y tercero en Burgos, también se muestran con ganas de disputar la montaña y, por qué no, treparse al podio.

El portugués lo haría por primera vez, mientras que López ya fue tercero en 2018. Otro de los colombianos en carrera, Esteban Chaves, también sabe lo que es ser tercero en esta carrera: lo fue en 2016. El Chavito estará acompañando a los capos de su equipo (Education First), Rigoberto Urán, que viene de un discreto Tour de Francia (puesto 26), y Hugh Carthy, tercero en 2020 en la Vuelta.

El campeón del mundo, Julian Alaphilippe, y el ganador de la última Clásica de San Sebastián, Remco Evenepoel, ambos del QuickStep, también pueden ser contendores por la general, aunque con menos favoritismo que los ya nombrados. Hárold Tejada, gregario de López en el Astana, y Sebastián Molano, la carta del UAE para los embalajes, completan la lista de siete colombianos de la carrera. El país, sin duda, está llamado a tener protagonismo en la primera carrera grande que ganó un colombiano, pues Lucho Herrera celebró en el Paseo de la Castellana en 1987.