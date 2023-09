Vuelta a España, clasificación general: ¿los colombianos todavía sueñan con el top-10?

⏱️ La lucha contra el tiempo es siempre un espectáculo. Así ha sido el ÚLTIMO KM del líder de #LaVuelta23 ¡Revívelo!



🚀❤️ The race against the clock always creates a spectacle. Re-live the LAST KM of our race leader.#LaVuelta23 @carrefourEs #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/22x89ffH7v