Vuelta a España: así va la clasificación general

El velocista irlandés Sam Bennett (Bora) logró su segunda victoria consecutiva en la Vuelta a España al imponerse al esprint en la llegada a Breda, este domingo en la tercera y última jornada en tierras neerlandesas de la ronda española.

Primer corredor del Jumbo-Visma en cruzar la línea de meta, el italiano Edoardo Affini se convirtió en el nuevo maillot rojo de la prueba, sustituyendo a su compañero de equipo Mike Teunissen, y partirá como líder en la 4ª etapa de la ronda española, el martes en Vitoria, una vez que el pelotón se traslade de Países Bajos a España durante la jornada de descanso del lunes.

Affini es el tercer ciclista de la potente formación holandesa que viste el maillot de líder en esta vuelta, después de que el neerlandés Robert Gesink lo hiciese tras la crono por equipos inaugural y su compatriota Teunissen hizo lo propio tras la segunda jornada.

“Todo esto viene de nuestra victoria en la primera etapa. Mis compañeros pensaron desde el principio en esto (relevarse el maillot rojo) y creo que es un hermoso detalle por su parte. Robert y Mike lo vistieron antes que yo y para ellos, que son holandeses, era algo muy especial, aunque para mí también es una sensación increíble”, declaró en meta el nuevo líder de la Vuelta.

Entre caídas, pinchazos y fugas, el recorrido de esta tercera etapa dio algún sobresalto más de lo previsto: el ecuatoriano Richard Carapaz, por ejemplo, se marchó al suelo en la última parte y el francés Julian Alaphilippe pinchó, aunque ambos pudieron reintegrarse rápidamente en el pelotón y llegar con los primeros.

Carapaz se cae, Woods abandona

“No me ha pasado nada, simplemente un susto y con el equipo hemos entrado rápidamente”, declaró Carapaz, principal baza del Ineos para la general.

La principal víctima de la jornada fue el escalador canadiense de la formación Israël-Premier Tech Michael Woods, que tuvo que abandonar la carrera tras sufrir una caída.

Pese a reintegrarse en un primer momento a la carrera, el canadiense fue trasladado a un hospital para someterse a exámenes más exhaustivos, que revelaron una conmoción y abrasiones, pero no fracturas.

En la despedida de la Vuelta a Países Bajos, en una etapa llana de 193,5 km de recorrido con inicio y final en Breda, siete hombres protagonizaron la fuga de la jornada, pero el pelotón no dio opción a que pudieran llegar a la meta, ya que había varios equipos interesados en llegar al esprint.

En esa llegada a Breda, Bennett superó claramente al danés Mads Pedersen (Trek), segundo también en la etapa del sábado, y al británico Dan McLay (Arkea).

“Sobre el papel no era una etapa dura, pero ha sido realmente una jornada de muchos nervios, con muchos acelerones repentinos. Ha sido duro, con momentos difíciles, pero los chicos me han llevado perfectamente toda la jornada, les debo mucho. El final fue una obra maestra y me da mucha confianza”, declaró el maillot verde de la clasificación por puntos, que logró su quinta victoria parcial en la Vuelta a España.

El martes se retomará la competición en el País Vasco, con una etapa de 152,5 km de recorrido desde Vitoria a Laguardia y un perfil de etapa que comienza a complicarse, con dos altos de montaña, el último de ellos el Puerto de Herrera, de 3ª categoría y cuya cima estará situada a 14,5 km de la meta.

Así va la clasificación general de la Vuelta a España 2022

1. Edoardo Affini (Jumbo-Visma): 08h20′07′'

2. Sam Oomen (Jumbo-Visma): 08h20′07′'

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma): 08h20′07′'

4. Sepp Kuss (Jumbo-Visma): 08h20′07′'

5. Mike Teunissen Sepp Kuss (Jumbo-Visma): 08h20′07′'

6. Robert Gesink (Jumbo-Visma): 08h20′07′'

7. Ethan Hayter (Ineos): + 00′13′'

8. Richard Carapaz (Ineos): + 00′13′'

9. Carlos Rodríguez (Ineos): + 00′13′'

10. Pavel Sivakov (Ineos): + 00′13′'

41. Sergio Higuita (Bora) + 00′41′'

52. Santiago Buitrago (Bahrain): + 00′42′'

62. Miguel Ángel López (Astana): + 00′46′'

64. Harold Tejada (Astana): + 00′46′'

86. Juan Sebastián Molano (UAE): + 01′00′'

98. Esteban Chaves (EF): + 01′19′'

101. Rigoberto Urán (EF): + 01′19′'

