Wilmar Paredes impuso su favoritismo y ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2026

El corredor del Team Medellín se impuso en un explosivo sprint de 300 metros en Pitalito y superó a Kevin Castillo y Brandon Rojas para quedarse con la victoria y el liderato de la carrera. Foto: Fedeciclismo

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Parecía que todo estaba preparado para un embalaje, pero Wilmar Paredes tenía otro plan. El corredor del Team Medellín lanzó un explosivo sprint cuando faltaban aproximadamente 300 metros para la meta en Pitalito y consiguió abrir una ventaja contundente sobre sus rivales. Kevin Castillo y Juan Diego Hoyos intentaron responder, pero el antioqueño logró una diferencia clave en una carrera controlada de principio a fin por el Team Medellín.

Paredes se impuso así en la primera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 y se convirtió en el primer líder de la carrera, después de una jornada que durante buena parte de su recorrido parecía encaminada hacia una llegada masiva, pero que terminó resolviéndose con un sprint largo y demoledor.

Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, terminó segundo, mientras que Brandon Rojas, una de las principales cartas del GW Erco Sportsfitnes, completó el podio en la tercera posición.

Un sprint largo y contundente

El Team Medellín había trabajado durante los kilómetros finales para mantener la carrera controlada y posicionar a Paredes. A ocho kilómetros de la llegada, el pelotón ya estaba nuevamente compacto, aunque considerablemente reducido después de la selección provocada por el recorrido.

Óscar Sevilla fue uno de los encargados de marcar el ritmo en ese momento, mientras el equipo buscaba llevar a Paredes en una buena posición.

Pero Paredes no esperó a los últimos metros. A 300 metros de la meta lanzó un sprint explosivo, tomó distancia de sus principales rivales y consiguió sostener el esfuerzo hasta la meta.

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Una etapa que rompió las previsiones

La jornada entre Neiva y Pitalito había comenzado con una fuga de ocho corredores que llegó a tener más de tres minutos de ventaja. Jimmy Montenegro, del Best PC Ecuador, fue uno de los protagonistas de las primeras horas al ganar el primer sprint especial y posteriormente el puerto de montaña de tercera categoría.

El pelotón fue reduciendo la diferencia y la escapada terminó neutralizada a unos 30 kilómetros de la llegada. Pero la carrera todavía tenía un último factor decisivo.

A unos 20 kilómetros de Pitalito, un tramo destapado entre el alto Pericongo y Cascajal desacomodó al grupo y provocó una selección. Desde ese momento se sucedieron los ataques de los principales equipos.

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Juan Osorio, de Orgullo Paisa, protagonizó uno de los movimientos más importantes y posteriormente llegó a formar un trío junto a David González, del Team Medellín-EPM, y Sergio Luis Henao, del Nu Colombia. Los tres consiguieron unos segundos de ventaja, pero fueron absorbidos a 12 kilómetros de la meta.

Paredes esperó hasta los últimos 300 metros para cambiar el ritmo y convertir la llegada en un sprint largo, explosivo y contundente.

Paredes se viste de líder

Con su victoria en Pitalito, Wilmar Paredes se convierte en el primer líder de la Vuelta a Colombia 2026. El corredor del Team Medellín consiguió imponerse en una etapa que exigió mucho más de lo previsto y que terminó resolviéndose con una aceleración final que sorprendió al grupo.

El podio de la primera jornada quedó conformado por Wilmar Paredes, ganador y líder; Kevin Castillo, segundo; y Brandon Rojas, tercero.

Clasificación General de la Vuelta a Colombia

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