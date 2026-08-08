Gianni Infantino, señalado por un supuesto romance oculto durante su paso por la UEFA

The Telegraph asegura que una empleada de la UEFA habría sido ascendida durante la presunta relación con el actual presidente de la FIFA y posteriormente habría recibido una indemnización de seis cifras. Infantino negó rotundamente las acusaciones. Foto: EFE - Mario Baos

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sigue en el centro de la polémica con una nueva controversia después de que el diario británico The Telegraph revelara que la UEFA habría realizado un pago a una empleada que, según fuentes citadas por el medio, habría mantenido una relación sentimental con el dirigente durante su etapa como secretario general del organismo europeo.

De acuerdo con la información publicada este sábado, Infantino habría favorecido el ascenso de esta trabajadora, que inicialmente ocupaba un cargo administrativo, hasta una posición directiva durante el periodo en el que estuvo al frente de la Secretaría General de la UEFA, entre 2000 y 2016. El cambio habría significado un aumento salarial del 30 %, hasta alcanzar un sueldo anual cercano a los 160.000 francos suizos, unos 171.000 euros.

El supuesto acuerdo tras la relación

Según The Telegraph, el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, habría confrontado a Infantino por la presunta relación. La situación habría terminado con la renuncia de la empleada y un acuerdo que contemplaba una indemnización de al menos seis cifras.

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El supuesto acuerdo también habría incluido el pago de los estudios de la mujer después de su salida de la UEFA. En concreto, el organismo habría asumido el coste de un máster en administración de empresas (MBA) en una escuela de negocios local, con una matrícula de 45.000 libras anuales, equivalentes a unos 52.500 euros.

El medio británico también asegura que, tras abandonar la UEFA, Infantino habría ayudado a la mujer a conseguir un nuevo empleo en un sector similar. La identidad de la empleada no ha trascendido.

UEFA confirma los pagos

La UEFA confirmó a The Telegraph que efectivamente se produjo un pago por la salida de la trabajadora y que también fueron cubiertas las tasas correspondientes al MBA.

“Estamos al tanto de las acusaciones y podemos confirmar que se realizó un pago por despido a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un MBA en una escuela de negocios local”, señaló un portavoz del organismo.

Sin embargo, la UEFA sostuvo que la indemnización se realizó de acuerdo con las normas que estaban vigentes en ese momento para los trabajadores que abandonaban la organización.

El organismo añadió que desde 2016 sus normativas se han endurecido para empleados de cualquier nivel, con el objetivo de adaptarlas a las exigencias de una organización moderna y de gran prestigio.

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Infantino negó las acusaciones

El actual presidente de la FIFA rechazó de manera contundente las acusaciones divulgadas por el medio británico.

A través de un portavoz, Infantino calificó la información de “categóricamente falsa” y negó rotundamente cualquier comportamiento inapropiado.

“Cualquier insinuación de conducta inapropiada o violación de estatutos o reglamentos es difamatoria”, señaló el portavoz de la FIFA, quien además aseguró que nunca ha habido quejas de empleados relacionadas con el comportamiento del actual presidente.

La FIFA también defendió que las actuaciones relacionadas con sus empleados, incluidos los paquetes de indemnización por despido, han sido aprobadas por los responsables correspondientes y de acuerdo con las normas aplicables.

La revelación de The Telegraph se conoce pocos días después de que Infantino tuviera que suspender su plan para privatizar parte del Mundial, una propuesta que generó división y críticas dentro del mundo del fútbol.

Infantino fue secretario general de la UEFA durante 16 años y dejó el organismo europeo en 2016, cuando fue elegido presidente de la FIFA. Está casado desde 2001 con la libanesa Leena Al Ashqar y tiene cuatro hijas.

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