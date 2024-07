Revelan los audios del VAR del Colombia vs. Brasil: Conmebol admitió grave error

El polémico gol que le quitaron a Colombia. Foto: Archivo Particular

Defendiendo su invicto, la selección de Colombia conservó este martes el liderato del Grupo D de la Copa América con un empate 1-1 ante Brasil.

Raphinha adelantó a Brasil en el minuto 12, pero Daniel Muñoz igualó en el 45+3 en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), abarrotado con más de 68.000 espectadores en su gran mayoría colombianos.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo jugarán los cuartos de final el sábado ante Panamá, segunda del Grupo C, en Glendale (Arizona) con la ausencia de Jefferson Lerma, sancionado por acumulación de amarillas.

A Brasil, segunda del grupo con cinco puntos, le espera en Las Vegas (Nevada) Uruguay, el rival más duro del sector tras tres victorias, con la necesidad de reinventarse sin Vinícius Júnior, también sancionado.

¿Fue fuera de juego?

El arbitraje de la Copa América ha generado múltiples controversias en la fase de grupos. El partido entre Colombia vs. Brasil no se salvó de esto y tuvo varias decisiones discutibles.

Una de ellas fue el gol anulado a Dávinson Sánchez. “En el minuto 19, un atacante del equipo de negro convierte un gol. En el momento que le juega el balón, su compañero se encontraba en posición de fuera de juego. El VAR, en su chequeo protocolar, confirma la posición de fuera de juego del atacante número 23 que marca el gol, quien recibe el balón de un tiro libre. Utilizando la herramienta de líneas virtuales, confirma la decisión de campo fuera de juego”, menciona una voz en off.

“Chicos, off side confirmado”, dice el VAR tras analizar la jugada protagonizada por Dávinson Sánchez, quien sí estaba adelantando.

Sí fue penalti

Después, el minuto 42, con Colombia perdiendo por 1-0 tras el gol de Rapinha, Daniel Muñoz lucha una pelota contra Vinícius Júnior, quien cayó en el área de la tricolor.

“En el minuto 42, una disputa del balón dentro del área penal en el equipo de negro, un defensor no toca el balón y producto de la disputa, se produce un contacto imprudente para la acción. El árbitro no logra observar la acción y deja que el juego continúe. El VAR en su chequeo analiza con distintos ángulos y consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero”, dijo la voz en off.

“Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión de campo”. Lo que quiere decir que sí era penalti a favor de Brasil, que finalizó como segunda del Grupo D por detrás de Colombia.

Las quejas del técnico de Brasil

Esa jugada “para mí fue decisiva. Dentro del estadio, tal vez solo él (el árbitro) y el equipo del VAR no vieron que el penalti había existido”, lamentó Dorival Junior en la sala de prensa del Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

“Brasil otra vez salió muy perjudicado”, afirmó el timonel, que señaló los problemas de su equipo especialmente en la salida de balón.

“Este es un equipo en formación, no lo podemos olvidar”, señaló.

Dorival también trató de restar importancia a la ausencia de Vinicius en los cuartos de final ante Uruguay por sanción.

“Por desgracia también perdimos por un tiempo a Neymar. Tenemos que aprender que en determinados partidos no tendremos a jugadores importantes y otros tienen tendrán que aparecer”, demandó.

“Viene un partido muy difícil ante Uruguay, pero Uruguay también sabe que tendrá un partido difícil ante Brasil”, subrayó.

