Cristiano Ronaldo y Carlos Tevez, inicios y rivalidad de los cumpleañeros

Cristiano Ronaldo y Carlos Tevez están de cumpleaños. Fueron compañeros en el Manchester United. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cristiano Ronaldo y Carlos Tevez. En la actualidad, solo uno de ellos sigue jugando al fútbol de forma profesional. Solo uno sigue activo, entrenando todos los días; comiendo de forma estricta y cuidándose de no subir de peso, ni de caer en contradicciones políticas o morales.

CR7, un año menor que ‘El Apache’, es el que aún permanece impoluto e intachable, desde el punto de vista deportivo, claro, el que sigue marcando goles, acumulando asistencias y saltos imposibles.

El portugués nació en 1985 en Madeira, a las diez de la mañana, luego de superar, sin saberlo y sin ningún tipo de esfuerzo especial, el intento desesperado de su madre por no tenerlo. Obligada por el alcoholismo que padecía José Dinis, su padre, y que al final terminó matándolo.

Mientras que Carlitos nació en Buenos Aires, en un barrio marginal y oscuro, rodeado de escasez y expuesto a la delincuencia y al crimen organizado, y a uno un poco menos organizado pero igual de lesivo, que terminó enviando al menos a uno de sus hermanos a la cárcel.

Tevez siempre ha sido hincha de Boca Juniors y seguirá siéndolo cuando su cuerpo se encuentre bajo tierra, sepultado. La pasión que siente por el equipo xeneize es casi incomparable. Al inicio de su vida ya iba a La Bombonera y reclamaba un lugar en el campo repartiendo pelotas y mirando con admiración a los ídolos que, para él, levitaban sobre el césped sagrado. No le gustan las excusas. Le gusta el trabajo duro, el esfuerzo y tener los pies sobre la tierra.

“A mi viejo no le falta nada, pero quisiera cambiarle un poco la vida”, dijo Carlitos, siendo apenas un adolescente, en 2001, mientras un periodista lo entrevistaba bajo el sol abrasador, que casi lo cegaba. “Quiero que mi viejo pasee. Él siempre ha querido salir del barrio, tener su casa, su camioneta”, aseguró sonriente antes de confesar que siempre imitaba, al menos en su forma de jugar, a Gabriel Batistuta y a Ronaldo Nazario.

El otro Ronaldo, el protagonista de esta historia, debutó en el Sporting de Lisboa en 2002 gracias a su pasión, esfuerzo y dedicación. Ganó todas las competencias, en cada estadio y contra todos los rivales que enfrentó en su carrera, y aún sigue engrosando ese número, ya ridículo, de goles marcados, 923, y contando; pero todo esto, no alcanzó a verlo su padre, quien murió el 6 de septiembre del 2005 en Londres, cuando transcurría la tercera temporada de su hijo menor, bajo el mandato de Sir Alex Ferguson, en los Diablos Rojos.

“Nunca conocí a mi padre, no me duele decirlo, no lo conocí de corazón porque siempre estaba borracho”, dijo en una entrevista muy emotiva, con Piers Morgan, en 2019, viendo imágenes inéditas de su padre fallecido. “No alcanzó a ver en qué me convertí. Murió muy joven”, sentenció entre lágrimas.

En el Manchester United, por dos temporadas, las dos últimas de Cristiano y las únicas dos de Tevez, ambos jugadores coincidieron y disputaron un lugar en el ataque, pero de eso quedó una interesante anécdota que describe el hambre de éxito de ambos, su ambición y su personalidad.

“En el equipo empezábamos a entrenar a las 9:30 de la mañana. Muchos solían llegar dos horas antes para desayunar en el club. Un día llegué, 7:30 a.m. y Cristiano ya estaba en el gimnasio, entrenando, así que me piqué y al otro día fui a las 6:30 a.m. para ver si llegaba antes que él, pero a esa hora ya estaba entrenando. Quedé atónito y preguntándome a qué hora venía a entrenar ese loco, así que me decidí a llegar a las 6:00 de la mañana, pero, cuando lo vi allí, decidí dejarlo ganar, porque yo a las 5:30 a.m. no iba a ir ni en pedo”, confesó el argentino en una entrevista para Varsky Sports, entre risas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador