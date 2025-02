“No merecía ser maltratado ni insultado”: Alberto Gamero sobre su renuncia

Técnico de Millonarios durante el encuentro ante el América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Alberto Gamero habló en Planeta Fútbol de Antena 2 sobre su salida de Millonarios. El técnico samario reveló las duras razones que lo llevaron a dar un paso al costado, poniendo fin a un ciclo de cinco años al frente del equipo bogotano, en el que conquistó una Liga, una Copa y una Superliga.

“Se filtraron muchas cosas. Yo no merecía ser maltratado ni insultado. No he matado, no he robado. Yo no he cometido ningún delito para esconderme. Hubo muchas cosas que yo le dije a la junta directiva. Las alas las tenía muy abajo. Yo me levantaba todos los días y lo primero que veía eran insultos. Yo no estaba para eso. Me brindé mucho con Millonarios, el trabajo que siempre quería era tener a Millonarios donde lo tuve”, mencionó Gamero para Antena 2.

“Todos queríamos títulos, pero no solamente es el título el que hace ver la campaña del equipo. Lo que se venía haciendo en el equipo eran muchas cosas buenas. Lo que hoy se ve en Millonarios es muy diferente a lo de 5 o 7 años cuando yo llegué. Millonarios ahora es solvente y es un equipo que peleó. Intentamos pelear todo”, agregó.

“Nosotros no jugamos la final el año pasado porque Bucaramanga tenía el punto invisible, pero fuimos primeros del cuadrangular. Nosotros intentamos pelear todo, cuando tienes mucho en la nevera ya no quieres tomar agua, quieres tomar gaseosa. Es normal que la gente quiera títulos y eso se consigue haciendo buenas campañas”, agregó Gamero.

Gamero también se refirió a su tiempo libre tras dejar Millonarios: “Vacaciones después de 19 años”, expresó. Contó que estuvo en Argentina, donde aprovechó para ver fútbol y actualizarse. Asistió al partido entre Racing y River por invitación de Juan Fernando Quintero y también presenció la final entre Vélez y Huracán. Luego, en México, visitó al Club León y compartió con James Rodríguez, además de asistir a varios encuentros para seguir aprendiendo.

Gamero, además, aseguró que tuvo ofertas para dirigir otros equipos tras su salida de Millonarios, pero quería una pausa. “Cuando salí de Millonarios sí llegaron ofertas, pero no quería salir y comenzar ahí mismo con otro club. Me siento tranquilo y estoy disfrutando de mi familia, hoy he tenido la posibilidad de estar con mis hijos”, mencionó.

El samario también mencionó que no tiene afán de encontrar un nuevo equipo para dirigir y por ahora está tranquilo disfrutando de sus vacaciones. “Los tiempos de Dios son perfectos. No me voy a desesperar”

