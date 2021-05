Dani Martínez: “Mi trabajo fue apoyar a Egan en sus momentos críticos”

El corredor del Ineos habló después de la etapa 21 sobre el triunfo de Egan Bernal y sobre su rendimiento.

Egan Bernal consiguió este domingo el segundo Giro de Italia en la historia de Colombia, después del que ganó Nairo Quintana en 2014.

En gran parte uno de los responsables de ese triunfo fue su compatriota Daniel Felipe Martínez. En los momentos más complicados del zipaquireño en la Corsa Rosa, el soachuno estuvo ahí para respaldar a su compañero de escuadra.

Después de la etapa 21, y del final de la carrera, en entrevista para ESPN, Martínez habló de su papel y su función como gregario de Egan Bernal.

“Siempre lo dije, acá veníamos a pedalear y Egan con su talento ganó el Giro. En su momento critico, que realmente no fue tan duro, y que en realidad solo fue un día que Yates estuvo muy bien, nos asustamos. Sin embargo, yo busqué apoyarlo y trabajar para ayudarlo a ganar la carrera”.

Sobre su participación y su destacado rendimiento en el Giro, Martínez dijo: “En esta carrera me di cuenta que sí podía correr en grandes vueltas. Después del Dauphiné en 2020 me quedó la duda de si en carreras de tres semanas podía quedar entre los 10 primeros y este año en el Giro todo salió muy bien. Estoy sorprendido, siempre en las terceras semanas me costaba y este año, en cambio, estaba con mucha fuerza”.

“Sigo trabajando y mejorando día a día, esperando que lleguen más competencias y ya miraremos cómo me va” agregó el corredor oriundo de Soacha.

Además, el colombiano también recordó a su tierra y les mandó un saludo cuando le preguntaron por su relación con Rigoberto Urán, excompañero en Education First: “Saludo especial en Soacha y en Vergara (Cundinamarca), los quiero mucho. A Rigo lo respeto, lo admiro y lo quiero. Corrimos juntos dos años y me conoce muy bien, sabe cuales son mis fallas. Este año corrigiendo mis errores sabía que podía lograr buenos resultados, así me lo dijo él y así fue”.

