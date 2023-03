Dibu Martínez explica polémico gesto al recibir el Guante de Oro en Catar

El guardameta de la selección argentina hizo una llamativa mueca después de recibir el galardón tras proclamarse campeón del mundo en Catar 2022. Foto: Twitter

Luego de ganar la final del Mundial a Francia y antes de recibir las medallas y la Copa del Mundo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez recibió el premio del Guante de Oro luego de su desempeño durante el torneo celebrado en Catar. A casi tres meses de la gesta, el guardameta explica la razón de su gesto al levantar el galardón afirmando que todo se trató de una apuesta.

El futbolista de 30 años dio una entrevista a TyC Sports desde la sede de su club, el Aston Villa, en la que repasó todos los temas: la premiación en los The Best, la histórica atajada en la final contra Francia y la promesa en Catar de un tatuaje con sus compañeros, entre otras cosas.

Con respecto a la premiación, el arquero se refirió al gesto que generó polémica en el mundo del fútbol como algo que no lo hace sentir orgulloso. “No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta justo cuando me iban a dar el Guante de Oro. A que no haces lo mismo que en la Copa América, me decían los chicos. A que sí, les dije. Es culpa de mis compañeros” Agregó.

Más sobre deportes Argentina confirmó dos amistosos para festejar su mundial con su hinchada El conjunto albiceleste jugará con Curazao y con Panamá a finales de marzo en Buenos Aires y Santiago del Estero. Leer más Argentina confirmó dos amistosos para festejar su mundial con su hinchada Fiesta argentina en la noche de Messi en los premios “The Best” La selección campeona del mundo fue la principal homenajeada en la ceremonia de la FIFA que se celebraron en París. Alexia Putellas fue la ganadora en la rama femenina. Leer más Fiesta argentina en la noche de Messi en los premios “The Best”

Luego de ello, ‘Dibu’ fue consultado sobre los memes y apuestas, compartidos a través de redes sociales, acerca de si haría este mismo gesto en la gala de los premios The Best, pero lo negó rotundamente. “No. Era obviamente otro evento. Con traje. En una cancha de fútbol capaz con la adrenalina, sí. La verdad trataba de no llorar. Era mi única misión y no lloré… Hasta cierto momento.”

La entrevista

El arquero habló sobre la histórica obtención del trofeo en Catar con la selección argentina y también repasó la gala en Francia que lo reconoció como el mejor arquero del año. Estas son algunas de las frases del argentino en el encuentro.

El diálogo del Dibu con Messi sobre The Best

“No lo esperaba. Yo viajé boludeando a Leo (Messi). Estaría contento que lo ganes vos o Scaloni, de última voy a comer gratis. ‘No, tenemos chances los tres’, me dijo. Muy humilde como siempre. Es la unión que tenemos en el grupo. Yo me pongo contento cuando un compañero gana algo y no yo. Creo que a ellos les pasa lo mismo. Están felices si soy yo u otro el que sea gana un trofeo. Eso es amistad y familia. Los tres estábamos muy emocionados”.

Sobre los penales que tapó a Francia en la final

“Mis compañeros habían dado todo en 120 minutos y dependían de mí. Yo tengo cinco posibilidades para ayudar. Siempre les prometo y les digo que uno o dos atajo. Rodri (De Paul) me dijo que era poco. Pero uno o dos, la presión la tienen ellos. Si erran, un 80 u 85% ganábamos”.

Sus festejos en los penales contra Países Bajos

“Era un momento de tensión y traté de generarle más tensión a ellos. Cuando atajo el primer penal, ayudo a Leo a patear más relajado. Cuando atajo el segundo, fue adrenalina el baile. Vi que el arquero de ellos agachó la cabeza. Creo que ahí le generé más presión y liberé a mis compañeros. Después al siguiente me quedé en el medio, nunca me había quedado en el medio en una tanda de penales”.

Le recomendamos: Balean tienda de la familia de Antonella Rocuzzo y dejan nota de amenaza a Messi

Festejos en Argentina y el muñeco con el que celebró

“El micro se estaba quedando sin embrague. Una cosa de locos. Nosotros queríamos quedar bien con todos, llegar al Obelisco. Lo tendríamos que haber hecho de otra manera. Vimos para adelante y pensamos que no llegábamos mas: no había agua, no había champagne, era rezar que baje el sol. ¿Sabes las cosas que nos tiraban? Ya habíamos tomado un poquito de más. La próxima que me tiren cosas, empiezo a esquivar. Era un momento de alegría, la gente tiraba espuma, era para celebrar con el país. Se había parado el país. Me sorprendieron dos cosas: los llantos de los nenes y la gente arriba de los arboles. Me daba miedo la gente que saltaba de los puentes”.

Acerca de su mecanismo para concentrarse y quitarse presión

“Soy alegre en las buenas y en las malas. No puedo no hacer un chiste o reírme en un entrenamiento. Boludear antes de un partido te saca el estrés. Pero a la hora de trabajar soy un enfermo, me puedo pegar la cabeza con el palo porque no me salen las cosas. Quiero superarme”.

Le sugerimos leer: Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, renunció por los escándalos

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador