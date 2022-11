El “Futbolista de farsa” que en 20 años de carrera nunca jugó un partido

Portada del documental “Káiser: the greatest Footballer Never to Play Football” (2018), de Lois Myles. Foto: Lois Myles

Carlos Henrique Raposo, más conocido como El Káiser, es un exjugador brasileño que pasó a ser conocido como el “futbolista de farsa” y el mayor impostor en la historia del futbol, debido a que en las décadas de los 80 y 90 militó en más de una decena de clubes y nunca marcó un gol, a pesar de que actuaba como delantero.

Su historia fue contada en el documental “Káiser: the greatest Footballer Never to Play Football” (2018), de Lois Myles, estrenado en el Festival de cine de Tribeca. Allí se narra cómo el futbolista pasaba el menor tiempo posible en cada equipo al que llegaba, entre tres y seis meses, para luego cambiar de club sin levantar grandes sospechas. Así, dice, pasó por equipos como Puebla, Botafogo, Flamengo, Ajaccio, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama y América.

Según los datos de la FIFA, Káiser pasó por 11 equipos durante 16 años. En el periodo de tiempo en que cualquier futbolista hubiera jugado más de 600 partidos oficiales, los registros de Raposo indican que entró 14 veces al campo y solo jugó algunos minutos.

La estrategia de Káiser consistía en fingir lesiones durante los entrenamientos para no jugar durante la temporada. Seis meses después se retiraba y cambiaba de equipo, no sin antes cobrar al club lo estipulado en el contrato. En 1989, cuando estaba a punto de debutar en el Bangu, comenzó una discusión con un aficionado del equipo rival para ser expulsado.

Además, el documental cuenta que para mantener vivo el interés de los clubes, el futbolista utilizaba todo tipo de trampas y sobornos como regalar camisetas oficiales del equipo a grupos de jóvenes para que corearan su nombre o pagar a periodistas para que le dedicaran reportajes en la prensa.

El periodista Rob Smyth, en su libro Kaiser! The greatest Footballer Never to Play Football, menciona que el futbolista llegó incluso a simular conversaciones telefónicas con presidentes de importantes clubes como el FC Barcelona. También es recordado por fingir comunicaciones en inglés con equipos de la Premier League, una mentira que al parecer fue descubierta cuando un médico que había vivido en el Reino Unido escuchó sus conversaciones sin sentido.

La falsa carrera de Raposo finalizó en 2003. Al final del documental se puede ver que en la actualidad el exfutbolista se dedica a dar clases en gimnasios de Sao Paulo (Brasil) y goza de la atención que recibe por parte de quienes quieren saber la historia del gran estafador del fútbol.