La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir una mochila wayúu de un colombiano

Cristiano Ronaldo, una de las leyendas del fútbol más reconocidas en los últimos tiempos, recibió un particular regalo por parte de uno de sus fanáticos colombianos: una colorida mochila wayúu.

El jugador del Manchester United llegó a España para el partido contra Real Sociedad, por la fase de grupos de la Europa League. Allí, lo esperaba con emoción un ciudadano colombiano identificado como Sebastián Díaz.

“Con siquiera verlo de lejos me bastaba. Los que me conocen saben cuán importante es para mí. Cuando lo vi, sentí un vacío en el pecho. No podía creer que estaba viendo al tipo con el que tantas veces había soñado”, trinó el joven en su cuenta de Twitter.

Agregó: “Cuando lo vi acercarse a mí, me comenzaron a temblar las piernas (la rodilla milagrosamente resistió) y el corazón se puso a mil”.

Y un día conocí a mi ídolo. No me la creo se los juro pic.twitter.com/HVxqHQYyrI — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

El colombiano indicó que logró tomarse una fotografía con el CR7, cumpliendo así uno de sus mayores sueños. Después le entregó un regalo que tenía preparado para él desde antes de salir de Colombia.

“Mientras se tomaba la foto con las personas que tenía al lado mío, saqué una mochila wayúu que empaqué en Bogotá para dársela por si lo conocía. Cuando se la di, la recibió, me miró y agradeció. Eso me mató”, contó.