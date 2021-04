El kínder de Alberto Gamero está contra las cuerdas

La política de la dirigencia de Millonarios de apostarle a la cantera, aceptada por el entrenador, podría quemar a una generación prometedora, pero sin la experiencia para cargar con la responsabilidad de salvar una temporada.

Historia e hinchada son lo único grande que queda en Millonarios. Desde hace al menos tres décadas ni la dirigencia, ni los planteles, excepto muy contadas excepciones, han estado a su altura.

Por eso se volvió costumbre en el club embajador: armar equipos simplemente para participar e intentar clasificar a cuadrangulares o cuartos de final. Los títulos del último tiempo, las ligas de 2012 y 2017, la Copa de 2011 y la Superliga de 2018 llegaron con una buena dosis de suerte y más por el ímpetu, unión y entrega de técnicos y jugadores, que por superioridad futbolística sobre los rivales o un proyecto deportivo.

Lea también: El VAR, una herramienta novedosa que se convirtió en problema en el fútbol colombiano

Más allá del contentillo que les dieron este semestre a los aficionados, con las contrataciones de Fredy Guarín y Fernando Uribe, quienes en los últimos dos años apenas si habían jugado, hace mucho Millonarios no se refuerza para pelear trofeos.

Y ahora, como consecuencia de la complicada situación económica, sus directivas decidieron apostarle a la cantera, una estrategia válida en muchas instituciones, pero inviable en una que exige resultados inmediatos.

Lea también: La valiosa victoria de Equidad frente al América, en Cali

Plata no hay. El fondo Blas de Lezo, administrado por Gustavo Serpa, es dueño del 85,4 % de las acciones. Las ha ido adquiriendo a través de capitalizaciones para cubrir deudas y garantizar el funcionamiento, pero no para invertir en futbolistas que marquen diferencia.

Generalmente, lo que hacen los equipos grandes para fortalecer sus divisiones menores es promover dos o tres jugadores por temporada y rodearlos con veteranos y hombres de jerarquía para terminar de formarlos y acostumbrarlos a la presión de obtener resultados. Pero en el Millonarios 2021 es al revés. Son dos o tres los jugadores de recorrido que acompañan a ocho canteranos. Sobre los hombros de Juan Moreno, Andrés Llinás, Kliver Moreno, Steven Vega, Emerson Rodríguez, Daniel Ruiz, Édgar Guerra y Diego Abadía, entre otros, recayó el peso de esta campaña, en la que el equipo suma 27 puntos a dos fechas del final de la fase todos contra todos.

Lea también: Fredy Guarín rompió su silencio

Y aunque son buenos jugadores, con futuro en el fútbol profesional, todavía ninguno ha mostrado ser extraordinario o capaz de liderar al plantel para pelear el título; están para entrar a los ocho, han tenido regularidad, pero todavía se notan biches y livianitos en varios aspectos.

De hecho, no han podido brillar ante rivales similares. Este semestre Millonarios perdió con Equidad, Júnior, Nacional y América. Y les empató a Medellín y Tolima. No le ganó a ninguno de los nueve primeros de la clasificación. No sería sorpresa que quede eliminado, porque en sus dos últimas presentaciones se las verá con Santa Fe y Cali.

Una nueva frustración, porque en el torneo pasado tampoco clasificó, podría costarle el puesto al técnico Alberto Gamero, quien tenía tantas ganas de dirigir Millonarios que no escogió bien el momento y aceptó las escasas herramientas que le dieron los directivos.

Lea también: Johan Rodríguez y la titánica labor de ser tenista profesional en Colombia

Sería el segundo fracaso del estratega samario con uno de los equipos más históricos y ganadores, porque en Júnior tampoco funcionó.

Pero incluso los jugadores, que generalmente salen bien librados de estas crisis, podrían quedar afectados. Los veteranos, porque no tienen mucho mercado. Y los jóvenes, porque dejarán la sensación de no haber aprovechado la oportunidad.

Lea también: Con el brazalete de Cristiano Ronaldo pagarán el tratamiento médico de un niño serbio

Más allá de la campaña digna y algunas buenas presentaciones que ha realizado, el equipo albiazul ha dejado la sensación de no tener cómo pelearles en una serie de ida y vuelta a Nacional, Tolima, Júnior y el mismo Santa Fe, que se perfilan como los grandes candidatos al título, sin olvidar a América, que sigue dependiendo de sí mismo.

Lo peor es que, al menos a corto plazo, la situación no va a cambiar, porque el plan quinquenal de Azul & Blanco es vender jugadores, clasificar a cuadrangulares, lograr cupos internacionales y alcanzar alguna final, pero sin la meta puntual de quedar campeón.