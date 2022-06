Final de la Liga BetPlay: La magia de salir campeón con el equipo de sus amores

Los técnicos de los finalistas de la Liga BetPlay: Hernán Torres del Tolima y Hernán Darío Herrera de Nacional. Foto: Tolima y Nacional

Entre todas las cosas que tienen en común los técnicos de los finalistas de la Liga BetPlay, Hernán Torres y Hernán Darío Herrera, además del nombre, probablemente la más importante es el amor por su tierra y lo orgullosos que se sienten de representarla. Durante más de cuatro décadas vinculados al fútbol profesional colombiano lo han hecho tan bien que en Tolima y Antioquia, respectivamente, ellos están por encima del bien y del mal.

Herrera, gran volante verdolaga entre 1975 y 1984, período en el que ganó las estrellas de 1976 y 1981, ha tenido mucha menos oportunidad en el banquillo, pero, en apenas 40 juegos como encargado, ganó un título (Copa 2018) y está muy cerca de otro, el de esta Liga, a la que llega al juego definitivo en el estadio Manuel Murillo Toro con la ventaja de la victoria 3-1 en casa, el miércoles pasado.

¡Camino a la ⭐ #17! 🔥@nacionaloficial buscará defender o aumentar la ventaja conseguida en casa para estar mucho más cerca del anhelado título. 🤩 Conoce más detalles en el link 👇 y coméntanos ¿Qué equipo logrará ser campeón? ⚽https://t.co/1DMTEkLDEZ pic.twitter.com/igcaaq0xf6 — DIMAYOR (@Dimayor) June 25, 2022

Torres, quien fue arquero del equipo vino tinto y oro entre 1979 y 1987, es el entrenador más exitoso en la historia de ese club. Lleva dos títulos (la Liga 2021 y la Superliga 2022) y tres subtítulos (Liga 2010-II, Copa 2020 y Liga 2021-II), sin contar la final que disputa este domingo. Ha dirigido en 401 partidos al conjunto de Ibagué y lo tiene en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en los que recibirá el miércoles (7:30 p.m.) nada menos que al Flamengo de Brasil.

“Para mí es un privilegio dirigir al equipo de mi ciudad, el que ha sido mi casa durante tantos años. No salí campeón como jugador, pero lo hice como entrenador y fue un momento muy importante de mi carrera. El 2021 celebramos la tercera estrella ganando en Bogotá, pero poder lograr una frente a nuestra afición debe ser mucho más especial. Se nos escapó el semestre pasado contra el Cali y, a pesar de las circunstancias, vamos a dejar el alma para que ante Nacional no ocurra lo mismo”, señaló Hernán Torres antes del último juego del campeonato.

Reconocido como uno de los mejores entrenadores del fútbol colombiano en los últimos 20 años, admite que desde que era jugador se interesaba por los métodos de trabajo de sus técnicos, hablaba con ellos y les manifestaba sus inquietudes.

De todos aprendió, dice, aunque recuerda que se impresionó con los uruguayos que pasaron por Ibagué a comienzos de los 80, Ricardo de León, Juan Martín Mujica y Esteban Gesto, porque eran adelantados tanto en la parte táctica como en la preparación física. De ellos, tal vez, asimiló la importancia de tener alternativas y no jugársela por un solo modelo de juego, más allá de que entienda que es clave tener una estructura base y darle continuidad y ritmo a un plantel.

Comenta con una 🌟 estrella si confías en que los 'pijaos' van a darlo todo en el 🏟 Estadio Manuel Murillo Toro @cdtolima #DIMAYORSomosTodos pic.twitter.com/vMF2j8tnlT — DIMAYOR (@Dimayor) June 24, 2022

A Hernán Darío Herrera, en cambio, lo marcó el argentino Oswaldo Juan Zubeldía, el maestro de toda una generación de futbolistas antioqueños que luego se convirtieron en técnicos, entre ellos Francisco Maturana, Hernán Darío Gómez, Pedro Sarmiento, Luis Fernando Suárez, Norberto Peluffo, Gabriel Jaime Gómez y Juan José Peláez.

“Él prácticamente vino a alfabetizarnos en muchos temas relacionados con el fútbol”, explica entre risas el Arriero, quien era un volante y delantero de mucha habilidad, pero sobre todo de gran inteligencia y panorama de juego. Cuando colgó los guayos no tenía tan claro que seguiría vinculado al balompié, pero su pasión por el balón y su deseo de enseñar, le mostraron los banquillos.

Los primeros éxitos de la carrera de Hernán Torres, que se enamoró del fútbol desde que jugaba en el tradicional colegio San Simón, llegaron cuando fue subcampeón de Colombia en 1981 y 1982. Ese equipo, al que querían en todo el país, lo llamaban con cariño “Tolimita”.

Él era suplente, pero compartía con una nómina de lujo, por la que pasaron nombres como Víctor Hugo del Río, Gustavo Piña Mendoza, Óscar Héctor Quintabani, Cristino Centurión, Heberto Carrillo, Arnoldo Iguarán, Evaristo Isasi, Eladio Vásquez, Francisco Maturana y Aparecido Donizete de Oliveira, Sapuca, entre otros.

¡Camino a la 4ta estrella! ⭐

Los “pijaos” se preparan para recibir en casa a los “verdolagas”. El Manuel Murillo Toro será el escenario de la instancia definitiva del campeonato. conoce más detalles en el link 🤩https://t.co/pF7P6KGDgm pic.twitter.com/y0vozWzq3o — DIMAYOR (@Dimayor) June 23, 2022

El conjunto de Ibagué se volvió tan competitivo, que pronto dejó de ser visto como la segunda o tercera opción de los hinchas de los clubes grandes, quienes comenzaron a mirarlo como un rival directo. El club pijao ya era propiedad de Gabriel Camargo, quien no pudo mantener el grado de inversión de esos años en los que la bonanza del narcotráfico multiplicó los presupuestos de algunos equipos y los llevó al éxito deportivo.

Torres y Herrera se enfrentaron en el torneo local y la Copa Libertadores. “Él era un arquero serio, temperamental, muy parecido a lo que es ahora”, recuerda el Arriero, entonces también atacante de la selección de Colombia.

Herrera se fue después al América del doctor Gabriel Ochoa Uribe, en donde más que titular fue alternante. Y tras salir del Tolima, Torres tuvo pasos fugaces por Quindío, Pereira, Nacional, Medellín, Millonarios y Once Caldas.

Ambos tuvieron algo más de 15 años de carrera como futbolistas, pero el antioqueño ganó más: seis títulos de liga en total, dos con el club verdolaga y cuatro con el escarlata, los únicos para los que jugó, además de la selección. En casi 600 partidos, anotó 128 goles.

Casi al tiempo comenzaron su trayectoria como técnicos: a finales de los años 90, el Arriero asumió la dirección del Real Cartagena y logró el ascenso a primera división, algo que repetiría años después. Manejó también, por cortos períodos, al América y Deportivo Pasto, pero estuvo mucho tiempo alejado de las canchas antes de regresar a su casa, Atlético Nacional, en 2013, cuando se hizo cargo de las divisiones menores.

Simultáneamente Hernán Torres labraba su futuro. Fue preparador de arqueros y asistente técnico en Tolima Cali, Huila, Pasto y Millonarios, antes de coger el primer equipo pijao, en 2007. Cuatro años le duró esa primera “palomita”, con un subtítulo conseguido.

En 2012 tocó el cielo con las manos al sacar campeón a Millonarios tras una racha de 24 años sin levantar un título de liga. Dirigió en Costa Rica y Perú. También fue el artífice del regreso del América a la A, luego de cinco años en el torneo de ascenso.

Y en 2019 volvió a su casa para ganar una Liga (2021-I), quedar segundo en otra (2021-II) y pelear su tercera consecutiva, esta vez frente a Nacional. Además fue subcampeón de la Copa BetPlay 2020 y ganó la Superliga 2022.

Hernán Darío Herrera estuvo a la sombra en Nacional durante los exitosos procesos de Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, pero los dirigentes nunca consideraron su nombre para dirigir al plantel profesional. Ni siquiera después de que en 2018 reemplazara en el banquillo al argentino Jorge Almirón y ganara la Copa Colombia. Para el siguiente torneo llegó el brasileño Paulo Autuori.

Pero hace tres meses volvió a asumir como encargado tras la eliminación de la Copa Sudamericana y la salida de Alejandro Restrepo. Y tiene a los verdolagas muy cerca del título de Liga después de cuatro años de sequía, un período demasiado largo para uno de los clubes más ricos y organizados del país.

Tranquilo, alegre, espontáneo y de buen trato, el Arriero admite: “Como hincha, exjugador y entrenador es increíble lo que estoy viviendo. Hay una fuerza superior que nos está ayudando y nada sería más bonito que ganar una nueva estrella con el equipo de mi alma”. Con su manejo de grupo y el sentido de pertenencia que recuperó en el plantel, logró seducir nuevamente a la exigente hinchada del verde en el país, que hace mucho tiempo no se sentía identificada por el equipo.

Está muy cerca de la estrella, pero tantos años en el fútbol le han enseñado que no puede celebrar anticipadamente. Menos ante un rival como Hernán Torres, quien aseguró que “Nacional llega al partido definitivo con una ventaja importante, brava para nosotros, pero tenemos armas para dar la pelea y es lo que vamos a hacer. Ellos tienen un buen equipo, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Tenemos 90 minutos para darle vuelta al resultado o anotar dos goles para forzar los penaltis. Hemos preparado bien el partido y esperamos no cometer los mismos errores de la ida. Yo sueño con poder celebrar una liga acá en nuestra casa, con nuestra afición, porque los tres campeonatos obtenidos han sido por fuera”.

Uno de ellos, Hernán Torres o Hernán Darío Herrera, se coronará este domingo campeón de Colombia. Tendrá el privilegio de lograr el título con el equipo de sus amores, de ser profeta en su tierra.

Rendimiento de Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2022

PJ PG PE PP GF GC GD PTS. REND.

27 16 5 6 37 19 18 53 65,4%

3 títulos de liga ha conseguido Deportes Tolima, los de 2003-II, 2018-I y 2021-I

29 clasificaciones a cuartos de final o cuadrangulares tiene el conjunto pijao en los 40 torneos cortos que se han disputado desde 2002

4 títulos como entrenador ha conquistado Hernán Torres, una Liga con Millonarios, la Primera B con América y una Liga y una Superliga con Tolima

Rendimiento de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2022

PJ PG PE PP GF GC GD PTS. REND.

27 14 9 4 39 21 18 51 62,9%

16 títulos de la liga colombiana ha conquistado Atlético Nacional. El primero en 1954 y el más reciente en 2017

32 clasificaciones a cuartos de final o cuadrangulares tiene el cuadro verdolaga en los 40 torneos cortos que se han disputado desde 2002

3 títulos como entrenador ha conseguido Hernán Dario Herrera, dos de la Primera B con Real Cartagena y una Copa Colombia con Nacional

