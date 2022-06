Final Tolima vs. Nacional: Posibles formaciones

Sebastián Gómez (i) de Atlético Nacional disputa el balón con Daniel Cataño del Tolima, en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay. Foto: Luis Eduardo Noriega A.

Este domingo, desde las 7:00 p.m., Deportes Tolima y Atlético Nacional definirán el título de la Liga BetPlay del primer semestre en el partido de vuelta de la gran final del torneo. El la ida, el miércoles pasado en Medellín, los verdolagas se impusieron 3-1, con anotaciones de Danovis Banguero, Yerson Candelo y Andrés Andrade. Para los pijaos había anotado Anderson Plata.

Con la necesidad de remontar la desventaja de dos goles, Tolima intentará hacer respetar la casa y “dar la pelea con todas sus fuerzas, tal y como lo anunció el sábado el técnico Hernán Torres. Para ello, lo primer que hizo fue ratificar en el arco al cuidapalos ecuatoriano Alexander Domínguez, quien cometió un error en el primer gol verdolaga en la ida.

Sin embargo, el estratega pijao no se refirió a la titularidad de Anderson Plata, quien tuvo que ser sustituido en Medellín por una molestia física, promediando el segundo tiempo. El cuerpo médico del Tolima le ha realizado terapias intensas de recuperación pero todo indica que no será de la partida, al menos no como inicialista.

Por el lado de Nacional, la principal novedad sería el regreso del veterano capitán Alexander Mejía, dado que Hernán Darío Herrera quiere reforzar a su equipo con más marca en la mitad. Con dos goles de ventaja, no sería raro que pusiera una línea de tres, aunque sería un claro mensaje de que se va a defender de entrada.

‘El Arriero’ tampoco confirmó la alineación, aunque aseguró que “el que juegue, se va a jugar la vida. Estamos muy contentos, animados y optimistas, pero no confiados. Tolima es un rival ante el que no se puede parpadear”.

Así las cosas, los inicialistas del cuadro vino tinto y oro serían Alexander Domínguez en el arco; Jonathan Marulanda, Julián Quiñones, José Moya y Júnior Hernández en la defensa; Brayan Rovira y Rodrigo Ureña en marca; Daniel Cataño y Andrés Ibarguén en la creación; y arriba Jeison Lucumí, quien no estuvo en la ida por una calamidad doméstica, y Michael Rangel.

Los verdolagas arrancarían con el arquero Kevin Mier; los defensas Yerson Candelo, Emanuel Olivera, Juan David Cabal y Danovis Banguero; los volantes Sebastián Gómez, Alexander Mejía y Jhon Duque; Dorlan Pabon como enganchie y arriba Daniel Mantilla coon Jéfferson Duque.

Atlético Nacional busca su decimo séptimo título de Liga, mientras que Tolima espera ganar el cuarto, primero ante su hinchada, pues los tres anteriores los celebró en Cali, Medellín y Bogotá.

