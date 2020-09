El capitán del América de Cali habló en la rueda de prensa previa al partido de ida de la Superliga ante el Junior de Barranquilla. Juan Cruz Real, director técnico de los escarlatas, también se pronunció sobre el regreso del fútbol.

Un regreso prometedor es el que tiene el fútbol profesional colombiano con los partidos entre los últimos campeones de la liga local. Junior de Barranquilla y América de Cali se enfrentarán el 8 y el 11 de septiembre para jugar la Superliga 2020.

La ida, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, abrirá el telón del fútbol en Colombia después de seis meses de inactividad por la pandemia del COVID-19. Junior, que fue el campeón de la liga en el primer semestre de 2019, tendrá como novedad a Michael Rangel, que fue el goleador de los escarlatas en el campeonato que ganaron los diablos rojos en el segundo semestre del año pasado, y que vuelve al plantel tiburón tras no definirse su paso al exterior.

Adrián Ramos, que llegó este año al América de Cali, habló en la rueda de prensa previa al partido de ida de la Superliga y afirmó que: “El grupo ha aceptado muy bien la idea del entrenador. Tenemos un plantel que está dispuesto a crecer. Hemos asumido con la mejor disposición. Estamos contentos”.

Juan Cruz Real, que llegó a la dirección técnica del América de Cali para reemplazar a Alexandre Guimaraes, también estuvo en la rueda de prensa para presentar su idea de juego y sus impresiones sobre el regreso de las competiciones y de su primer partido como entrenador.

“No hay temores. Nos hemos ocupado dentro del contexto que hemos tenido pensando en los entrenamientos individuales y colectivos. Nos hemos preparado de la mejor manera posible para estos partidos. Los dos llegamos en las mismas condiciones. Tengo un grupo de jugadores ganadores. Eso me genera confianza para esto que viene. Aquí no se trata de excusas. Tenemos claro que es un título que la institución no tiene y tenemos deseos de entregarlo”, afirmó el director técnico de América.

El capitán de los escarlatas, Adrián Ramos, alcanzó a jugar cinco partidos oficiales en este 2020. Su regreso, luego de estar una década en Europa, significó una gran alegría para la hinchada del América por los recuerdos de la estrella 13 en 2008. Tras estar cinco años en la segunda división entre 2011 y 2016, la afición de los rojos vivió su mejor tiempo tras ganarle la final del segundo semestre de 2019 al Junior y tras el regreso de uno de los ídolos de la institución.

Justamente los diablos rojos y los tiburones se vuelven a ver las caras. Las plantillas no cambiaron en su mayoría. El Junior buscará su revancha y los escarlatas esperan reafirmar lo obtenido el año pasado con el título de la Superliga 2020.

“Ya todos conocemos el fútbol de Junior. Es un equipo que año tras año está en las finales. Saben jugar muy bien al balón. Nosotros tenemos que contrarrestar su juego. Más que pensar en ellos, debemos pensar en nuestras virtudes”, señaló Adrián Ramos.

Por su parte, Real dijo que: “Lo más importante es entender que tenemos que adaptarnos en el contexto que tenemos. No podemos enfocarnos en el poco tiempo que hemos tenido sino en cómo maximizar nuestras virtudes. Pensamos en poder darle el título a la institución. Es algo que me transmiten los futbolistas. Primero tenemos a Junior. Después pensaremos en la Copa Libertadores. Nuestra atención se centra partido tras partido”.