Águilas Doradas le aguó la fiesta a Medellín en el cierre de la séptima jornada

Águilas Doradas igualó con Independiente Medellín en el cierre de la fecha 7 de la Liga BetPlay Foto: Dimayor

Deportivo Medellín igualó 1 a 1 en su visita a Águilas Doradas. Anderson Plata marcó el gol para los visitantes en los primeros minutos, mientras que Danovis Banguero empató en los últimos minutos del encuentro. En el primer tiempo, Luciano Pons y Carlos Pestaña fueron expulsados.

La pelota rodó en el estadio Alberto Grisales y Medellín empezó a proponer. Desde los primeros minutos, los de Alfredo Arias mostraron orden, buena salida y aprovecharon las confusiones de Águilas Doradas, que se notaron nerviosos.

Al minuto 13, tras un saque de esquina, Anderson Plata cazó un rebote y marcó el primero a favor de Medellín. El poderoso de la montaña celebró y se afianzó en el juego. Los de Alfredo Arias siguieron atacando y haciendo un interesante planteamiento en la cancha rival.

Más deportes: Juliana Londoño, campeona del Mundial Juvenil de Ciclismo de Pista

Águilas Doradas lo intentó con Wilson Mórelo, pero no tuvo éxito. Ambos equipos explotaron sus habilidades por las bandas y realizaron un bonito duelo en la mitad de la cancha.

Sin embargo, al minuto 31 Luciano Pons recibió una falta de Carlos Pestaña. El argentino trabó en el piso al defensor y el de Águilas le devolvió el golpe. Luego de la revisión del VAR, el juez central decidió mostrarles la tarjeta roja a ambos jugadores. El primer tiempo se fue con intentos fallidos de Águilas, mientras Medellín aguantaba el resultado.

Le puede interesar: El episodio con Jenni Hermoso no fue el único: las polémicas de Luis Rubiales

El motivo por el cual fue expulsado Luciano Pons fue porque le saco la lengua al jugador Marco Perez y ademas le dijo “Te huele a mierda la boca n3gr0 g1l”



INFO CONFIRMADA ✅ pic.twitter.com/jOyeSrHWjl — Info real DIM (@InfoRealDIM) August 26, 2023

En la segunda mitad, no cambiaron mucho las cosas. Medellín mantuvo la pelota, estuvo claro y fue más ordenado que Águilas. Los locales se mostraron en desesperación por no alcanzar el empate y no tuvieron la definición precisa que necesitaba el juego. Fue un interesante ida y vuelta, en el que el poderoso de la montaña tuvo más oportunidades.

En los minutos finales, los locales intentaron empatar y lo consiguieron. Luego de una serie de errores en la defensa, Danovis Banguero soltó un fuerte disparo que se convirtió en gol. Los de Águilas Doradas gritaron el gol, como si fuera una victoria.

El tiempo no dio para más y Carlos Andrés Betancourt, el juez central, decretó un empate que sabe a victoria para el local.

Lo invitamos a leer: Colombia, a cazar oportunidades en una Vuelta a España que será peleada entre gigantes

➕¡Intensidad en Rionegro! Águilas busca el descuento y Medellín quiere aumentar el marcador. 🦅🔥💪#LALIGAxWIN pic.twitter.com/WtIbLYc7JZ — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 26, 2023

Con este resultado, a Independiente Medellín se le escapó el liderato de la Liga BetPlay. El poderoso de la montaña registra 14 puntos en siete partidos jugados, las mismas unidades que el líder Nacional, pero con un partido menos. Águilas Doradas, por su parte, sube al tercer puesto con 12 unidades en seis partidos.

En el primer duelo de la jornada de este viernes, Once Caldas venció en el Palogrande a Atlético Bucaramanga con gol de Dayro Moreno. El blanco blanco se metió en el grupo de los ocho.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador