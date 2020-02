Alberto Gamero prepara su primer clásico capitalino por liga y desde el banco

Redacción deportes

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, habló en rueda de prensa previo al clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe. Los jugadores del cuadro embajador lesionados, su plan para enfrentar a los cárdenlas e incluso la selección colombiana de fútbol fueron los principales temas del técnico samario.

En cuanto al defensor central Luciano Ospina, Gamero aseguró que esta en la fase final de su recuperación luego de sufrir una lesión en su rodilla en el último encuentro de pretemporada. “El miércoles cumple las siete semanas de recuperación y ya lo entregan (el cuerpo médico) para que se una al grupo y haga trabajo normal con el resto del equipo”, aseguró el entrenador.

En cuanto a la baja más reciente del conjunto albiazul, David Macalister Silva, quien previo al partido de vuelta frente a Always Ready de Bolivia por Copa Sudamericana sufrió una fatiga muscular, dijo que esperará hasta este domingo para poder tomar una decisión sobre si alinear al volante ofensivo, “está bastante mejor, pero vamos a ver si está para el partido o no”. De igual forma anunció que ha estado buscando variantes en el equipo con el paraguayo Diego Godoy y el media punta Cristian Arango.

Alberto Gamero volvió a referirse a la posibilidad de convocar a Jhon Duque y a Hansel Zapata a la selección nacional de fútbol. “Tal vez no para esta convocatoria porque se vienen partidos oficiales y muy importantes. Siempre he dicho que hay otros partidos con la selección para ver jugadores”, argumentó el estratega. Ambos jugadores, cree Gamero, son jóvenes y pueden ser el futuro de la selección.

Incluso se atrevió a hablar sobre la polémica con respecto a James Rodríguez. “Siempre será titular en la selección, pero hay que traerlo. No sé qué está pensando el profesor Carlos Queiroz, pero yo creo que no está lesionado, solo no está jugando. Ojalá lo podamos tener y que nos dé una mano”, afirmo. “Quiero dejar claro que respeto profundamente al profesor Queiroz porque él es el que lo ha estado viendo y sabe quién lo podría reemplazar en caso tal de que no juegue James”.