Alberto Gamero y una nueva encrucijada en Millonarios

* Redacción Deportes

Alberto Gamero fue anunciado en diciembre de 2019 como nuevo director técnico de Millonarios. La hinchada lo celebró como un acierto de los dirigentes por tratarse de un entrenador que tuvo su pasado como jugador en el cuadro embajador y que tiene un sentido de pertenencia por la institución. El samario sabía que tenía un reto enorme y que las garantías no eran las mejores para las exigencias que posee la institución.

Los dirigentes de Millonarios trajeron a Juan Pablo Vargas, Luciano Ospina, Juan Carlos Pereira, Diego Godoy y Ayron del Valle como refuerzos para el primer semestre del fútbol colombiano. Ahora, más que refuerzos, en algunas posiciones se tratan de reemplazos por salidas de jugadores como Felipe Jaramillo o Juan David Pérez.

Millonarios estaba en búsqueda de otro defensa central además de Vargas y Ospina, y se habló de traer otro armador que acompañara a David Macallister Silva en el liderazgo del campo, en la creación de juego y en la proliferación de ideas para mejorar el componente ofensivo en el cuadro capitalino. Sin embargo, nada de esto fue posible y de nuevo los dirigentes le entregaron a un entrenador una plantilla limitada, que posee pocos cambios y que se termina viendo corta cuando el equipo necesita variantes y soluciones para los resultados adversos.

Alberto Gamero se presentó en el torneo Espn que sirivió de pretemporada para Millonarios, Cali, América y Santa Fe. En ese certamen empató con América, le ganó a Santa Fe y perdió con América nuevamente en la final del campeonato. Días después jugó un amistoso con Alianza Lima y allí consiguió una victoria de 2-1. En la liga colombiana, Gamero hizo su debut en El Campín con una derrota frente a Deportivo Pasto por 2-1.

De doce puntos posibles Millonarios solo ha logrado hacer dos. La derrota contra Pasto, los empates contra Cúcuta y Equidad y la reciente derrota 4-1 frente a Jaguares son los resultados que arrojan el bajo nivel de los embajadores en este comienzo de la liga. El único salvavidas que tuvo el equipo capitalino fue la victoria 2-0 contra Always Ready en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

Así, suando todos los partidos de pretemporada y de torneos oficionales, Millonarios lleva tres victorias, tres empates y tres derrotas. Un rendimiento regular que empieza a aumentar la presión en el club y empieza a causar temor en la hinchada que no quiere sacrificar a un técnico como Gamero y que no quiere repetir las experiencias vívidas con Russo y Pinto, técnicos que terminaron trabajando con las uñas, pues las directivas llevan ya varias temporadas en deuda con sus entrenadores y con la hinchada por la falta de refuerzos para lograr un equipo competitivo.

"No hay excusas de cansancio. Todos asumimos la responsabilidad. Queremos disculparnos con la afición y con el cuerpo técnico porque hicimos todo lo que no debimos haber hecho en el segundo tiempo. Es importante para todos estar más concentrados", afirmó John Duque luego de la derrota contra Jaguares 4-1 en la cuarta fecha.

Más de cuatro meses sin ganar en la liga local hablan de una crisis deportiva en Millonarios. El fútbol colombiano se ha caracterizado por ser efectivista y resultadista. Los técnicos que no consiguen victorias y rendimientos óptimos en pocas fechas empiezan a ser señalados y rápidamente terminan por dar un paso al costado de los equipos que dirigen. A Gamero no le han dado un ultimátum, pero algunos ya hablan de darle un límite para que los resultados en Millonarios cambien y las victorias empiecen a llegar.

A Millonarios se le ha visto limitado. Carece de variantes y soluciones para los malos días de quienes son los referentes del club. Gamero hace lo que puede con lo que tiene. Y aunque no ha mostrado queja alguna y no la mostrará, pues ese no es su estilo, no se puede negar que no es el primero y tampoco será el último caso de un director técnico que asume la responsabilidad de dirigir uno de los clubes más grandes del fútbol colombiano con la conciencia de no contar con el dinero suficiente para armar la plantilla que el equipo exige y merece para permanecer en la parte alta de la tabla.

Las horas se hace cada vez más cortas y los ojos están puestos en la resiliencia y sabiduría de Gamero para sacar a Millonarios de una nueva crisis deportiva que parece no tocar fondo.