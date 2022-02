América cayó en su visita a Águilas de Rionegro

Águilas de Rionegro le ganó por tercera vez en su historial al América de Cali. Foto: Águilas Doradas

De la mano del experimentado Christian Marrugo y con goles de Alejandro Artunduaga y Marco Pérez, Águilas de Rionegro venció 2-0 al América de Cali, en el partido que cerró la jornada sabatina de la sexta fecha de la Liga BetPlay.

El equipo que dirige Leonel Álvarez se quedó merecidamente con los tres puntos porque impuso las condiciones en el juego y aprovechó, además de las ventajas que le dio el rival, tener un hombre más durante la mayor parte del juego, debido a la justa expulsión del central escarlata Jhon García.

América, que bajo las órdenes del técnico Juan Carlos Osorio ha tenido mucha irregularidad, se quedó con ocho puntos en la tabla, producto de dos triunfos, dos victorias y dos derrotas, con siete goles a favor y siete en contra. El próximo jueves recibirá en Cali a Equidad.

Águilas también completó ocho unidades y se recupera tras un mal comienzo en el torneo. De hecho, logró su primer triunfo en casa, pues le había ganado a Equidad, pero en Bogotá. El miércoles visita a Millonarios, en el estadio El Campín.

La sexta jornada de la Liga BetPlay comenzó el viernes con la victoria 2-1 de Unión Magdalena sobre Envigado, en Santa Marta. Deportivo Pasto sorprendió al Bucaramanga y lo derrotó en el estadio Alfonso López, con anotación de Duvier Riascos, mientras que Atlético Nacional cedió un empate en casa contra Alianza Petrolera.

El sábado, a primera hora, Cortuluá venció 1-0 a Patriotas con un golazo del delantero Luis Carlos Ruiz. En el equipo visitante se estrenó como entrenador el bogotano Arturo Boyacá. Luego, Equidad superó 2-0 al Medellín con anotaciones de Éderson Moreno y Pablo Lima y Once Caldas sumó tres puntos ante Júnior gracias al tanto de Brayan Córdoba.

Este domingo se disputarán los duelos Santa Fe vs. Pereira (4:00 p.m.), Cali vs. Millonarios (6:05 p.m.) y Jaguares vs. Tolima (8:10 p.m.).