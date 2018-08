América de Cali y una rueda de prensa que no dejó certezas del futuro

Redacción deportes

Una rueda de prensa, en el papel, convocada para dar certezas en medio de la incertidumbre que sufre el América de Cali tras el mal arranque en la Liga Águila y el despido del entrenador Pedro Santos. Pero que cumplió un papel diametralmente opuesto. Por ahora no hay reemplazo del portugués en el banquillo escarlata.

"En carpeta tenemos técnicos colombianos y dos o tres de afuera, quien venga debe tener la capacidad de proyectar todo incluído hasta el año entrante", dijo Ricardo "Gato" Pérez, presidente del equipo, en rueda de prensa.

Por lo tanto, Jerson González será el técnico encargado para el duelo de este sábado frente a Millonarios en el Pascual Guerrero. Gregorio Pérez, quien es uno de los candidatos que más han sonado en la prensa, señaló que no lo han contactado del América, pero que sería un honor dirigirlo.

Otro de los temas tratados en la conferencia de prensa fue el acto de indisciplina de Pablo Armero. El lateral izquierdo no se presentó al entrenamiento del conjunto escarlata del pasado miércoles por presuntamente estar de fiesta en el Festival Petronio Álvarez. "Un jugador que cometa una falta disciplinaria de cualquier índole será llamado a descargos y si juega o no dependerá del DT del momento. El América de Cali está por encima de todo y de mi parte está claro todo, no permitiré que un bochinche sea superior al club", agregó Pérez.

¿Bastaba un comunicado de prensa? El América de Cali sigue buscando técnico. La única buena noticia es que Anderson Zapata, quien estaba hospitalizado por una trombosis venosa profunda, ya abandonó la clínica.