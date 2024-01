Catalina Usme no va más con América de Cali: este fue su mensaje de despedida

Catalina Usme viene de ser subcamepona de la Liga BetPlay femenina y de alcanzar los cuartos de final en el Mundial con la selección de Colombia. Foto: IG: catausme

¡Adiós a una leyenda! En la mañana de este miércoles, América de Cali Femenino confirmó los rumores y anunció oficialmente la salida de Catalina Usme, la histórica capitana de la ‘Mechita’.

Con un nostálgico video, el club escarlata aseguró que la ‘10′ continuará su carrera en el Pachuca de México, convirtiéndola en la primera transferencia de América de Cali Femenino.

“Desde pequeña he tenido un sueño. No ha sido fácil. El camino, en ocasiones, se tornó difícil pero con el apoyo de mi familia y personas que siempre creyeron en mí, cumplí mis objetivos. Cada partido fue un desafío, cada gol una alegría inmensa y cada vez que defendí esta camiseta lo hice con el alma”, aseguró Usme.

⚽️ Catalina Usme fue transferida a Pachuca de México donde continuará su carrera como futbolista. 🇲🇽



🫡Nuestra histórica capitana y referente se convierte en la primera transferencia en la historia de América Femenino.



¡América siempre será tu casa! ♾️👹



¡Gracias, gracias,… pic.twitter.com/RupGpGnFlU — América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) January 3, 2024

“En este momento me doy cuenta de que mi mayor triunfo ha sido estar en el corazón de cada una de las personas que me han apoyado y que han celebrado conmigo, desde las canchas, las tribunas y cualquier lugar del mundo. También me llena de orgullo saber que mi trayectoria ha servido de inspiración para cada niña que comparte esta misma pasión”, agregó.

“Ahora sé que los sueños se cumplen. Es hora de cerrar este capítulo, pero quiero que sepan que llevo cada recuerdo, cada abrazo y cada momento vivido, aquí, grabado en mi corazón. Llevaré con orgullo, siempre, haber sido parte de esta familia y de esta historia. Gracias por todo, América de Cali. Me despido con la certeza de saber que este no es un adiós, sino un hasta pronto en nuestra historia. Los llevaré siempre conmigo”, dijo.

“Me voy a cumplir un sueño de jugar en el exterior y abrirle la puerta a tantas niñas que sueñan con un estilo de vida a través del fútbol. Me voy, pero me llevó en mi corazón a cada uno de ustedes”, sentenció.

La goleadora histórica de la selección de Colombia con 52 goles, superando a Radamel Falcao con 36 tantos, inició su carrera con Formas Íntimas desde 2007 hasta 2016. Luego llegó a la profesional con América de Cali en 2017, año en el que jugó 12 partidos y anotó 10 goles. En ese mismo año, pasó a Santa Fe y allí jugó tres partidos y anotó cuatro goles.

Hoy los deportes abriendo con fútbol femenino y una transferencia que emociona la de Catalina Usme @catausme a Pachuca.



La máxima artillera de la tricolor en mundiales, Copa Libertadores y liga fémina llegará al equipo mexicano tras dos títulos locales con América pic.twitter.com/JqwQclIVgI — Lina Tobón (@linamatote) December 28, 2023

En 2018, regresó a América de Cali y desde ese entonces jugó 78 partidos con la camiseta escarlata y anotó 51 goles. En 2019 y 2022, fue clave para el título de Liga de América de Cali.

De igual manera, ha sido máxima goleadora de la Liga de Colombia y de la Copa Libertadores Femenina en varias oportunidades.

Su máximo logró con la Selección femenina de fútbol de Colombia ha sido ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2019, en Lima, Perú.

