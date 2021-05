Este lunes, en una rueda de prensa, el presidente del club, Mauricio Romero, dio a conocer la noticia. El contrato del DT iba hasta el 14 de junio.

Aunque era algo que ya se sabía, y de lo que se venía hablando en las últimas semanas, solo hasta este lunes se confirmó que Alexandre Guimarães no seguirá como entrenador de América para la próxima temporada tras tomar la decisión de no ampliar un contrato que finalizaba el 14 de junio.

“Le propusimos al cuerpo técnico, hace un tiempo, una reducción salarial del 30% por la situación que se está pasando debido al COVID-19. El profesor no aceptó y por eso nos vimos en la tarea de suspender su vinculación. Es falso que no se les haya dicho con anterioridad ese tema. Tratamos de negociar con él y no se pudo”, dijo Mauricio Romero, presidente del cuadro escarlata, en una rueda de prensa virtual.

El dirigente también hizo énfasis en que siempre hubo disposición al diálogo, que Guimarães le dijo que todo debía ser por intermedio de su representante, como se hizo, pero que al final no se llegó a un punto medio. “Es una lástima porque nos dio la última estrella, pero teníamos que tomar esa decisión. Eso sí, es falso que hayamos dejar hasta ahora”, añadió Romero.

A la pregunta sobre el posible sustituto de Guimarães, el presidente reiteró que por ahora analizarán una serie de nombres y que a la hora de elegir a alguien se pensará en la parte financiera, primero que todo, y después en el manejo de grupo. “Es importante que llegue alguien con características similares al profe Guimarães, que entienda al grupo como lo ha hecho él. Por ahora vamos a seguir evaluando opciones”.

En cuanto a las prioridades del actual campeón de Colombia, Romero fue claro que, más allá de los objetivos deportivos el primer tema en carpeta es salvaguardar la institución, económicamente hablando, y seguir buscando alternativas para cumplir con las obligaciones contractuales que se tiene con los jugadores.

“Nos ha golpeado duro, los ingresos han bajado mucho y a la fecha no se puede esconder la crisis que estamos viviendo varios clubes del país. Veremos qué sucede”.

Por último, se confirmó que los argentinos Matías Pisano y Juan Pablo Segovia no continuarán, pues, como sucedió con el DT, no hubo un acuerdo económico para que siguieran en la plantilla. Por el lado de Michael Rangel, el dirigente aseguró que es un tema que no solo depende de América ya que los derechos deportivos pertenecen a Júnior y no hay dinero para adquirirlos. Si de acá al 30 de junio no se toma una decisiçon, el delantero volverá a Barranquilla.

