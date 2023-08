“Esta no es la despedida que esperaba”: Iago Falque rompió su silencio

Iago Falque, exjugador de América de Cali Foto: Instagram Iago Falque

La despedida del ‘10′ se hizo realidad. América de Cali confirmo en la tarde de este jueves que Iago Falque decidió dar por finalizado su vinculación con el club escarlata. El volante español le dice adiós a los ‘diablos rojos’, luego de que su camioneta haya sido baleada en un intento de hurto en la capital del Valle del Cauca.

“Como institución, lamentamos profundamente esta decisión, pero entendemos y aceptamos la determinación que tomó el volante español y su familia”, expresó el club vallecaucano.

📄 Comunicado oficial | Iago Falque. pic.twitter.com/XdzlEIsV28 — América de Cali (@AmericadeCali) August 31, 2023

El jugador, de 33 años y quien se recuperaba de una fractura de tibia desde mayo, terminó su contrato a falta de cuatro meses acusando a justa causa.

Así las cosas, el español, quien pasó por clubes como Torino, Roma y Juventus, terminó su historia en América tras disputar 34 partidos en los que anotó seis goles y dio tres asistencias desde 2022.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Iago Falque?

A través de sus redes sociales, el jugador dedicó un emotivo mensaje tanto a la institución como a los hinchas escarlatas.

“Difícil encontrar las palabras… seguramente esta no es la despedida que esperaba y creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Vosotros que me conocéis, sabéis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente, pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión, creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia”, aseguró.

“Hace 2 años cuando llegue a Cali no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. Me bastaron unas horas para entender lo que significa América. Desde el primer dia, que me he puesto esa camiseta di todo de mí, como todo en la vida, con momentos mejores y peores, pero siempre con el máximo respeto y profesionalidad”, comentó.

“Hoy me despido del que probablemente haya sido el sitio donde más disfrute jugando al futbol. Agradecer a toda la gente que estuvo a mi lado gracias a Colombia, un país maravilloso del que me llevo amigos que son para toda la vida. A toda la gente que trabaja en América: dirigentes, entrenadores, cuerpo médico, utilleros, y a mis compañeros que, desde el primer día, me hicieron sentirme como en mi casa”, expresó.

“Y por último, gracias, de corazón, a toda la hinchada, al fin y al cabo, los equipos son grandes por la gente y América tiene la mejor. Para mí ha sido un honor y un orgullo llevar la 10. Espero que os hayáis divertido tanto como yo lo he hecho. Gracias por tanto, América de Cali”, sentenció.

