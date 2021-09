América de Cali no pasa actualmente por su mejor momento. El equipo no gana desde principios de agosto y lleva seis partidos, sumando Copa y Liga, sin sumar de a tres puntos.

Por eso, las dudas sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio en la dirección técnica del equipo han empezado a pulular en Cali.

Este martes, en rueda de prensa, el entrenador se mostró tranquilo con su rendimiento en el equipo y aseguró que no tendrá problema en alejarse del cargo si las circustancias así se lo exigen.

“Yo acá firmé un contrato supeditado a los logros deportivos. Mi garantía para el hincha es que no hay garantías. No me aferro a un puesto, ni tampoco pediré indemnización. Si los resultados no se dan, asumiré la responsabilidad”, aseguró Osorio.

El entrenador risaraldense, que ha tenido experiencias en las selecciones nacionales de México y Paraguay, aseguró que está estudiando ofertas para dirigir en otros continentes.

“Yo acá no estoy por un salario ni por un trabajo, esta mañana le comentaba a mis dirigidos que existe una gran posibilidad de irme a dirigir una selección africana”, comentó.

De esta manera, los rumores sobre la salida del entrenador quedaron confirmados, pero su marcha de América solo sucederá en caso de que la oferta colme definitivamente sus pretenciones.

Por ahora, Osorio tendrá que corregir el rumbo de América que, además de los malos resultados, todavía no demuestra un juego que complazca a la afición escarlata.

Osorio, que afirmó también que no tiene miedo de salir de América, no está de acuerdo con que el rendimiento del equipo, hasta el momento, haya sido malo.

“Es muy diferente decir que América no ha jugado bien y decir que América no ha conseguido los resultados. Contra Quindío, en el segundo tiempo, merecíamos dos goles. Una cosa es el desarrollo y otra los resultados. Entiendo que el hincha quiere ganar como sea”, agregó al respecto.