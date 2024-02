“Si no hubiese elegido a Colo Colo estaría en América de Cali”: Arturo Vidal

Fotografía cedida por la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) que muestra a Arturo Vidal mientras participa en un entrenamiento del seleccionado chileno de fútbol. EFE/ Comunicaciones FFCh Foto: EFE/Comunicaciones FFCh - Comunicaciones FFCh

Ya pasaron varias semanas desde que Arturo Vidal descartó su llegada a América de Cali. A pesar de que los diablos rojos pisaron a fondo y consiguieron los recursos que se necesitaban para traer al astro chileno, el mediocampista se decantó por volver a sus orígenes: Colo Colo.

Sin embargo, esta semana, en las horas previas a la final de la Supercopa de Chile, el Rey Arturo habló con los medios de comunicación sobre lo que será el duelo contra Huachipato este domingo.

En medio de las preguntas por el duelo crucial, que podría significar el primer título en su regreso a Chile, Arturo Vidal también tuvo tiempo para hablar de su frustrada llegada a Colombia.

Para empezar, el exjugador de equipos como Barcelona, Juventus o Bayer Múnich explicó que había muchos equipos interesados. Al ser un jugador libre, dijo el mediocampista, tenía la libertad de elegir. Con el que más habló, antes de que apareciera la opción de ir a Colo Colo, fue con Boca Juniors.

“Hablé con Riquelme muchas veces. Estuve cerca de Boca, pero mi objetivo era volver a Colo Colo”, aseguró el futbolista.

Sin embargo, cuando ya tenía todo listo para volver a Chile, apareció América. Según Vidal, descartar a los escarlatas no fue sencillo: “Me encantó la forma en que hablaron conmigo. También, el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Fueron para adelante como locos, como me gusta, yo soy así. Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar”.

No obstante, a pesar de que el trato sí estuvo cerca de cerrarse, Vidal confesó que le jugó más el corazón y la pasión que sentía por el equipo que fue su cuna. “Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo Colo”, sentenció.

Poco bálsamo para los hinchas escarlatas que se alcanzaron a ilusionar con la llegada de uno de los futbolistas latinoamericanos más determinantes del siglo actual. Pasó lo mismo con el regreso de Ricardo Gareca, que terminó firmando como entrenador de la selección de Chile.

Sobre el nuevo entrenador de la selección chilena, Vidal aseguró: “Le fue muy bien en Perú. Es un muy buen entrenador. Le tengo mucha fe. Todo el mundo debe confiar en él y unirnos. Se vienen cosas importantes como la Copa América y las Eliminatorias. Tenemos que ir al Mundial como sea”.

