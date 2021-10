Tulio Gómez: “Confiamos en Osorio”

Siguen las noticias alrededor de Juan Carlos Osorio y su presente con América de Cali. Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro escarlata, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el respaldo que le dieron al técnico y los planes de la institución para el próximo año.

“Confiamos en Osorio, sabe de fútbol, conoce y se levanta pensando en fútbol. Que corrija los errores que crea que ha cometido y nos metamos en los ocho. Confiamos en que clasifiquemos, a Osorio no lo mueve el dinero, si fuera así estaría en Medio Oriente o Brasil”, dijo Gómez.

Pese a la crisis de resultados, América, que enfrenta hoy a Tolima en el cierre de la fecha 16 de la Liga BetPlay, sigue peleando por acercarse al grupo de los ocho, pues con la victoria de Cali en la noche de ayer frente a Patriotas, el cuadro azucarero se metió octavo con 24 puntos, cinco más que el conjunto escarlata.

“El actual cuerpo técnico seguirá al mando del plantel profesional mientras se mantengan las posibilidades de continuar en competencia y luchar por el objetivo propuesto al principio del semestre”, dijo América en el comunicado que compartió este martes ratificando a Osorio en el cargo.

Sobre la presión de la hinchada y los medios de comunicación, Tulio comentó en la entrevista de El Alargue que: “No podemos estar al vaivén de la presión de la hinchada. redes sociales o de los periodistas, nosotros tenemos unos objetivos. Si nos hubiéramos dejado llevar por la presión, ni Guimaraes se hubiera ganado el título ni Juan Cruz tampoco”.

Y complementó señalando que: “Salir a conseguir un técnico para 4 o 5 partidos, no. Estamos viviendo un deja vú de lo que pasó con Guimaraes y Juan Cruz. Vean a Millonarios, le tuvo paciencia a Gamero, el año pasado no ganaron nada, pero aguantaron y en este año se ven los resultados. A los procesos hay que darles tiempo, infortunadamente a los equipos grandes la hinchada no le tiene paciencia”.

Sobre 2022, el máximo accionista del América le dijo a Caracol Radio que: “Para el año entrante no podemos hacer grandes contrataciones. Nos toca pagar la sede que estamos haciendo. A veces no es en grandes contrataciones sino en jugadores que rindan”.