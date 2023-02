América ganó en Pasto y Nacional perdió en Montería, por la Liga BetPlay

América ganó en Pasto y Nacional perdió en Montería, por la tercera fecha de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Con goles de Carlos Darwin Quintero, Cristian Barrios y Facundo Suárez (2), América ganó 4-2 en su visita al Pasto, que igualó parcialmente por intermedio de Joffré Escobar y luego descontó con Camilo Ayala, en el juego que cerró la jornada sabatina de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

A primera hora, Independiente Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Wilson Morelo, de penalti, pudo arriba a los visitantes, que jugaron con un hombre menos desde el minuto 6 por la expulsión de Christian Marrugo. El empate del rojo paisa fue obra del argentino Luciano Pons.

Después, Atlético Nacional cayó 2-1 en su visita a Jaguares de Montería. Los locales se fueron en ventaja con anotación de Jhonier Viveros, pero el brasileño Francisco Da Costa igualó para los verdolagas. Sin embargo, a 10 minutos del final, el arquero Kevin Mier le cometió una falta en el área a Armando Araque y el veterano Pablo Rojas cambió el penalti por gol.

América, que no ganaba en el estadio Libertad de Pasto desde 2017, se fue en ventaja muy temprano gracias a un golazo de media distancia de Carlos Darwin Quintero, uno de sus flamantes refuerzos para esta temporada, en la que suma dos triunfos en línea luego de una agónica derrota en el estreno ante Tolima en Ibagué.

Deportivo Pasto igualó las acciones con un penalti ejecutado por el ecuatoriano Joffré Escobar, pero antes del entretiempo Cristian Barrios finalizó una buena jugada colectiva y marcó el 2-1. Apenas arrancaba la segunda mitad cuando el argentino Facundo Ezequiel Suárez aprovechó un exquisito pase de Quintero y decretó el 3-1.

Parecía que el Pasto se metía en la pelea con un tanto de Camilo Ayala tras un par de rebotes en el área visitante, pero casi de inmediato Facundo Suárez liquidó las acciones nuevamente ante habilitación precisa de Quintero. Los rojos caleños han anotado nueve goles en tres partidos.

En la próxima jornada, Deportivo Pasto visitará a Santa Fe, el 14 de febrero, mientras que América recibirá a Equidad el sábado 11.

La tercera fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes, con el triunfo 2-1 del Deportivo Pereira (goles de Carlos Ramírez y Arley Rodríguez), campeón defensor, sobre el Atlético Huila (Jhon Lerma). Este domingo se disputarán tres duelos más de la fecha, Cali vs. Once Caldas (3:15 p.m.), Bucaramanga vs. Júnior (5:30 p.m.) y Unión Magdalena vs. Envigado (7:45 p.m.).

