América le ganó 1-0 al Huila y se metió entre los ocho

En una muy discreta presentación, como durante casi todo el semestre, América venció 1-0 al Atlético Huila, por la fecha 12 de la Liga BetPlay. Con ese resultado el equipo que dirige Juan Carlos Osorio llegó a 17 puntos y se metió transitoriamente entre los ocho primeros del torneo, mientras que el cuadro opita se acerca cada vez más al descenso.

El cuadro escarlata se fue en ventaja muy temprano. A los 18 minutos el volante Larry Angulo abrió el marcador con un remate desde 30 metros imposible para el arquero Geovanny Banguera. La anotación acabó con el ímpetu de los locales, que de ahí en adelante se dedicaron a cuidar el resultado.

Huila inquietó por momentos, pero con pocos argumentos. Y cuando se acercó con peligro se encontró con el arquero venezolano Joel Graterol, quien sacó al menos dos pelotas de gol y fue uno de los hombres destacados del equipo local.

América, que ascendió a la octava casilla, con 17 puntos, en la próxima fecha de la Liga BetPlay visitará a Millonarios. Antes, este martes, desde las 7:45 p.m., jugará el partido de ida de la Superliga 2020, frente al Santa Fe, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La vuelta será el 20 de octubre, en El Campín.

El Huila, que recibirá al Atlético Nacional, sigue de último, con apenas siete unidades. Y en la tabla del descenso está a 10 puntos del Quindío y 11 del Pereira, por lo que cada vez parece más probable que en el próximo semestre juegue en la Primera B.

La jornada 12 de la Liga BetPlay comenzó el jueves con el triunfo 1-0 del Once Caldas en Pasto, con gol de Marcelino Carreazo. El viernes Tolima y Santa Fe empataron 0-0 en Ibagué, mientras que el Júnior le ganó 1-0 a Patriotas, con anotación de Larry Vásquez.

En la jornada sabatina, Equidad, con tanto de Diego Valdés, venció 1-0 al Quindío, mientras que el Deportivo Cali logró una importante victoria en Envigado. El arquero azucarero, Guillermo De Amores, metió la pelota en su propio arco, pero después Kevin Velasco y José Caldera le dieron vuelta al marcador.

Deportivo Pereira acabó con el invicto del líder Atlético Nacional al superarlo 3-2 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense. Jefferson Duque puso en ventaja a los visitantes, que remontaron con un doblete de Wilfrido De la Rosa. Danovis Banguero igualó las acciones pero a los 93 minutos Alejandro Piedrahíta marcó el gol del triunfo matecaña.

La fecha 12 termina este domingo con los partidos Millonarios vs. Águilas Doradas (4:00 p.m.), Medellín vs. Bucaramanga (6:05 p.m.) y Alianza Petrolera vs. Jaguares (8:10 p.m.).

