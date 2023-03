América y Deportivo Cali dividieron honores en el clásico caleño

América vs. Cali en el clásico caleño por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2023. Foto: Twitter América de Cali

América sacó un importante empate 1-1 en condición de visitante en el clásico caleño frente a Deportivo Cali. En el duelo válido por la fecha diez, los azucareros tuvieron una buena actuación, pero no lograron concretar las opciones de gol. Por su parte, América consiguió salvar un punto con el que asciende parcialmente a la punta de la Liga BetPlay.

Durante el primer tiempo, los caleños protagonizaron un entretenido duelo en el estadio Deportivo Cali. En los primeros 25 minutos, el dominio fue del local quien hizo un buen juego, pero le faltó concretar el gol. Su estrategia fue aprovechar el físico de sus jugadores y los pases a larga distancia.

Sin embargo, el primero en dar el golpe fue América desde los pies de Iago Falqué. Luego de una buena jugada por izquierda de Edwin Velasco, el balón llegó al punto penal, donde el español enganchó a Daniel Mantilla y la mandó adentro del arco. Por unos minutos, los diablos rojos fueron los que comandaron el juego.

Al minuto 40, Cali tuvo otro pico anímico y Rafael Bustamante estrelló el balón contra el travesaño. Tras un rebote que supo aprovechar Cali con un juego colectivo, Jhon Vásquez recibió y de derecha marcó el empate con el que el estadio celebró. La primera parte se fue con más intentos desperdiciados por Cali.

Los azucareros remataron 12 veces, pero solo dos de ellas fueron al arco. Mientras que América disparó siete veces y tres de ellas a la portería.

CAL 🆚 AMÉ [1-1]



|45’ ⏱| EL SEGUNDO TIEMPO ESTÁ EN MARCHA. 🇦🇹 ¡DALE, ROJO! 🔥#CALxAMÉ pic.twitter.com/6Upj1UskRf — América de Cali (@AmericadeCali) March 26, 2023

Durante la parte complementaria, no cambiaron mucho las situaciones de juego. Fue un ida y vuelta de ambos clubes. Deportivo Cali incómodo en varias ocasiones a América, que no pudo elaborar sus estrategias y los azucareros no lograron concretar sus buenos momentos. Los jugadores destacados fueron Diego Novoa, Daniel Mantilla y Iago Falqué.

En los minutos finales, los hinchas de Deportivo Cali, quienes asistieron masivamente al estadio, les exigieron buenos resultados a los jugadores a través de cantos. Son 26 los duelos sin poder celebrar en casa en la liga.

Con este marcador, América es el líder parcial de la Liga BetPlay con 20 puntos en diez partidos jugados. Por otro lado, Cali es último con ocho unidades en diez partidos jugados y con una crisis que se sigue alargando.

El próximo partido de los diablos rojos será como local ante Jaguares el próximo domingo a las 4:00 p. m. Por su parte, Cali se enfrentará como visitante a Atlético Huila el próximo domingo a las 8:20 p. m.

