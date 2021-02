Millonarios publicó con la autorización del jugador los resultados que arrojaron los exámenes médicos realizados en la Fundación Clínica Shaio.

Confusión es lo que reina ahora. Desde Argentina se diagnosticó una miocardiopatía hipertrófica para Andrés Felipe Román. Por esta razón, el jugador de Millonarios no pasó los exámenes médicos en Boca Juniors. Sin embargo, el equipo embajador emitió un comunicado este miércoles donde dio a conocer los resultados de las pruebas realizadas al futbolista en el transcurso de la semana.

Puede leer: Alberto Gamero y el karma de las lesiones en Millonarios

Millonarios informó que los exámenes especializados, entiéndase como electrocardiogramas, ecocardiogramas y cardioresonancia, se hicieron junto a los especialistas de la Fundación Clínica Shaio. En el comunicado, se dice que “El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que “no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara””.

“Los exámenes tomados el lunes pasado concluyen que el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta”, dice el comunicado que compartió Millonarios.

La información compartida fue autorizada por Andrés Felipe Román, que de igual forma seguirá bajo observación médica y estará por tres meses sin realizar actividades deportivas de alto rendimiento. Millonarios seguirá acompañando al jugador en sus exámenes que también serán remitidos al exterior para otro tipo de pruebas.