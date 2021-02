Andrés Felipe Román, un goleador que se convirtió en lateral para ser profesional

Era uno de los mejores delanteros en los torneos infantiles de la Liga de Bogotá. Ahora, como marcador de punta, es titular en Millonarios y alternativa en la selección de Colombia.

Andrés Felipe Román es uno de los jugadores de moda en el fútbol colombiano. Lateral derecho titular de Millonarios, se ha convertido en una de las piezas claves del equipo que dirige Alberto Gamero. Tanto, que su buen momento le sirvió para ser convocado al primer microciclo de Reinaldo Rueda, al frente de la selección de Colombia.

Es un futbolista que maneja los dos perfiles y tiene buen despliegue físico. De ida y vuelta. Lo hace mejor atacando que defendiendo. Y su historia de vida explica por qué.

Andrés Felipe comenzó a jugar fútbol en el Club Academia Sporting Cristal de Bogotá, en donde fue formado por el técnico Rafael Lesmes, un exfutbolista aficionado manizaleño a quien una grave lesión le quitó el sueño de llegar al fútbol profesional, pero que ha sido fundamental para que algunos de sus pupilos lo hagan, entre ellos Stalin Motta, Kilian Virviescas, Francisco Pacho Nájera y el propio James Rodríguez, a quien tuvo apenas tres meses porque su mamá, que venía de vivir en Cúcuta, no se adaptó a Bogotá y decidió radicarse en Ibagué, la ciudad de sus padres.

“Román siempre fue delantero, goleador en todas las categorías. Era menudito, muy rápido y habilidoso”, recuerda el profesor Lesmes, quien resultó fundamental en el desarrollo de Andrés Felipe, ahora pretendido por el Boca Juniors de Argentina, que dirige el técnico Miguel Ángel Russo.

Entrenaba becado en Sporting Cristal martes y jueves en las tardes, en los terrenos de la Unidad Deportiva El Salitre. Vivía con su mamá, Paulina, y su hermana en el barrio Las Ferias y estudiaba en el Instituto Técnico Distrital Juan del Corral, en la calle 80 con carrera 69.

“A él no le gustaba el estudio y varias veces me tocó decirle que si no traía el boletín de notas no podía jugar”, cuenta Lesmes, quien lleva más de 40 años formando a futbolistas, “pero ante todo buenas personas”.

Incluso lo iba a mandar a Europa cuando tenía como 14 años, “pero al final Andrés no quiso viajar y hasta le quedamos mal al empresario”.

Tiempo después Román se presentó a una convocatoria en Millonarios y, después de pasar todos los filtros, fue fichado por el club. “Es un muchacho tranquilo, decente y alegre, aunque tocó mejorarle el genio. Terminó el bachillerato y se ha seguido preparando en temas que tienen que ver con deporte. Nos dejó más de 40 títulos, en Liga y otros torneos. Nunca supe por qué no lo llamaban a las selecciones de Bogotá, jamás lo miraron”, dice Lesmes, quien, sin embargo, no recibió recompensa económica por su trabajo con el jugador, pues en ese entonces no existía el sistema Comet, una herramienta tecnológica autorizada por la FIFA, que se implementó en Colombia hace algunos años para registrar y hacerle seguimiento a la trayectoria de todos los actores del fútbol, incluidos, por supuesto, los jugadores.

Andrés se vinculó a Millonarios en 2014, cuando tenía 18 años. Pasó por el equipo juvenil y ascendió al plantel profesional en el segundo semestre de 2016, con el argentino Diego Cocca como técnico. Por su biotipo y condición técnica lo probaron como lateral, porque para la delantera preferían a jugadores con mayor experiencia.

Meses después, cuando Cocca se fue a dirigir al Racing de Avellaneda, Miguel Ángel Russo se hizo cargo del equipo y bajo su mando Andrés debutó como profesional. Ese mismo año, Millonarios logró la estrella 15 en la histórica final frente a Santa Fe.

Desde entonces, Román alternó el puesto de lateral y hasta jugó de volante, una posición que al parecer le sienta mejor por su tendencia a ir al ataque. Suma 83 partidos, seis goles y dos títulos vestido de azul.

“En Colombia hay pocos marcadores, y él se ha adaptado a esa posición. Lo puede hacer por izquierda o derecha, sabe salir jugando, con la cabeza en alto, se asocia, le pega bien al balón y tiene gol. Encontró el hueco en el plantel y se ganó un lugar. Además cogió lomo, como decimos, le metieron gimnasio, aunque eso lo volvió un poco más lento, pero se supo acomodar porque tenía las bases, hasta aprendió a dar patica, porque de niño era él al que le pegaban. Hoy es un jugador tipo europeo”, recalca Lesmes, a quien Andrés Felipe visitó hace un año, justo antes de la pandemia. “Fue con la mamá a El Salitre y se tomó fotos con los niños de la escuela”.

Andrés Felipe Román cumplió 25 años en octubre pasado y su futuro parece estar en el exterior. Está alcanzando su madurez personal y deportiva, el momento ideal para emprender una nueva aventura y asumir riesgos, como el de renunciar a ser goleador para convertirse en lateral y así poder llegar al fútbol profesional.