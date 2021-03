Andrés Felipe Román volvió esta semana a Millonarios. El jugador tendrá un desacondicionamiento físico controlado por parte del cuerpo médico.

Después de varias semanas de descanso, Andrés Felipe Román volvió a trabajos con Millonarios. Pero ojo, no se trata de un retorno a entrenamientos y trabajos a la par del resto del plantel embajador. El jugador estará bajo supervisión médica y tendrá un proceso de desacondicionamiento controlado que será tratado por los especialistas de la institución azul.

El tratamiento durará el tiempo que se tarden en llegar los resultados que fueron enviados a Alemania, donde se sabrá finalmente si Román tiene miocardiopatía hipertrófica o no, diagnóstico con el que el cuerpo médico de Boca Juniors descartó la contratación del colombiano y que suscitó varias dudas y críticas a sus pares en Millonarios.

Luego de las pruebas que se le presentaron a Román en la Clínica Shaio, donde los especialistas afirmaron que “El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que “no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara””, la hipótesis que tomó fuerza en el caso Román fue que el jugador tenía un “corazón de atleta”.

Sin embargo, y siguiendo todos los protocolos del caso, se enviaron unos exámenes genéticos a Alemania, donde existe toda la tecnología necesaria para establecer si Román tiene o no una miocardiopatía hipertrófica, y así definir el futuro de la carrera deportiva para el jugador.

Millonarios, que viene de ganarle 2-0 a Alianza Petrolera en Barrancabermeja, enfrentará este sábado por la fecha 12 de la Liga BetPlay a Patriotas, en Tunja. Los embajadores se ubican en la quinta casilla de la tabla con 19 unidades.