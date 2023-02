Así empezará la Liga Femenina 2023

Cali y América, los finalistas de la última Liga Femenina. / Dimayor Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / S - Gabriel Aponte / Staff

En medio de la indignación por los incumplimientos con las promesas que se hicieron para tener una Liga Femenina de mayor duración, este sábado arrancará una nueva edición del campeonato con la ilusión de que se siga evidenciando el proceso y el progreso del balompié de mujeres en el país, en un año en el que habrá mundial de mayores y en el que Colombia estará participando.

Será la séptima edición de la Liga Femenina. América, que es junto a Santa Fe uno de los equipos con más títulos (dos cada uno), defenderá este año el campeonato luego de haber vencido a Cali el año pasado.

El torneo, que empezará este sábado 4 de febrero, tendrá 17 equipos. Cada fecha descansará una escuadra y se jugará, al igual que con el campeonato masculino, una primera fase de todos contra todos.

Así, en las dos primeras fechas descansarán Santa Fe y Millonarios, respectivamente. Y de igual forma, los partidos de Equidad vs. Huila y Millonarios vs. Pasto quedan aplazados por la realización del Sudamericano Sub 20, en Bogotá. Pereira y Medellín abrirán el campeonato.

Así se jugarán las fechas 1 y 2 de la Liga Femenina

Fecha 1:

Sábado 4 de febrero:

Pereira vs. Medellín (2:00 p.m.)

Domingo 5 de febrero:

Cortuluá vs. América (4:00 p.m.).

Junior vs. Tolima (6:00 p.m.).

Cali vs. Real Santander (6:00 p.m.).

Martes 7 de febrero:

Nacional vs. Chicó (5:00 p.m.).

Domingo 19 de febrero:

Llaneros vs. Bucaramanga (5:00 p.m.).

Fecha 2:

Sábado 11 de febrero:

Medellín vs. Equidad (4:00 p.m.).

América vs. Llaneros (4:10 p.m.).

Bucaramanga vs. Santa Fe (5:00 p.m.).

Huila vs. Cortuluá (5:00 p.m.).

Domingo 12 de febrero:

Chicó vs. Pereira (4:00 p.m.).

Real Santander vs. Junio (4:00 p.m.).

Pasto vs. Cali (4:00 p.m.).

Lunes 13 de febrero:

Tolima vs. Nacional (4:00 p.m.).

