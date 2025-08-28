Así quedaron las semifinales de la Liga Femenina 2025: goles y resumen

Santa Fe finalizó en la segunda posición del todos contra todos en la Liga Femenina 2025. Foto: Santa Fe Leones

Finalizaron los cuadrangulares de la Liga Femenina 2025 y ya están listos los equipos que lucharán por un lugar en la gran final y, posteriormente, por el título.

Del Grupo A avanzaron Orsomarso, con 12 puntos, y Deportivo Cali, con nueve unidades. Del Grupo B, los clasificados son Atlético Nacional, con 15 puntos, y Santa Fe, con siete.

Grupo A: Orsomarso cumplió y Cali avanzó

Orsomarso aseguró el liderato con una victoria clave sobre Deportivo Cali gracias a un gol de Natalia Ruíz al minuto 23. El equipo vallecaucano, pese a la derrota, se clasificó en la segunda posición.

Independiente Medellín cerró tercero con seis unidades tras empatar 1-1 con Inter de Palmira, que terminó colero con tres.

Grupo B: Millonarios “ayudó” a Santa Fe

Atlético Nacional llegó a la última jornada ya clasificado con puntaje perfecto, pero el suspenso estaba en el resto de equipos. Millonarios, América y Santa Fe llegaban con vida.

En Techo, las Leonas dieron el golpe: vencieron 3-1 a las Verdolagas con doblete de Mariana Zamorano (10’, 52’) y tantos de Heidy Mosquera (55’) Nacional descontó por intermedio de Kelly Restrepo al 44’.

Mientras tanto, en Cali, América parecía asegurar el cupo con un penalti convertido por Elexa Bahr, que lo dejaba con ocho puntos y eliminaba a Santa Fe.

Sin embargo, en el minuto 89 apareció Rocío Olaya para darle el empate a Millonarios.

Ese gol cambió todo: América quedó con seis, Millonarios con cinco y Santa Fe con siete, clasificando a las semifinales.

Así quedaron las semifinales de la Liga Femenina 2025

Orsomarso vs. Santa Fe

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Los duelos se jugarán a ida y vuelta.

La Dimayor aún no confirma las fechas, pero se espera que se jueguen durante las dos primeras semanas de septiembre.

