Alianza empató en el último minuto y le amargó la tarde a Santa Fe: video

Independiente Santa Fe dejó escapar una victoria clave en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. El cuadro cardenal visitó a Alianza Valledupar y, pese a adelantarse en el primer tiempo, terminó sufriendo para rescatar un empate 1-1 que por poco se convierte en derrota en los minutos finales.

El gol de Santa Fe llegó al minuto 43: Harold Mosquera aprovechó un gran pase de Ángelo Rodríguez y puso en ventaja a los bogotanos. Sin embargo, en la segunda mitad el conjunto local tomó la iniciativa y arrinconó al visitante en busca del empate.

La presión se tradujo en una opción clara al 76’, cuando el árbitro sancionó penalti a favor de Alianza. Ayron del Valle ejecutó, pero el arquero Weimar Asprilla se lució y mantuvo la ventaja cardenal.

Sin embargo, en el tiempo de reposición llegó el golpe: al 89’, Sergio Aponzá decretó el empate. Y en el 93’ estuvo cerca de la remontada, con un disparo de Lucas Villa que pasó rozando el palo.

El 1-1 deja la serie abierta para definirse el martes 9 de septiembre a las 8:30 p.m. en El Campín, donde Santa Fe buscará aprovechar su localía para avanzar a cuartos de final.

Otros resultados de la Copa BetPlay 2025

La ida de los octavos comenzó el martes con la victoria de Junior 2-0 sobre Atlético Cali y con el triunfo de Deportivo Pereira, que remontó por 4-3 para vencer a Real Cundinamarca, que eliminó a Tolima en los playoffs.

El miércoles la acción continuó con el 0-0 entre Fortaleza y Medellín, el triunfo de Bucaramanga 1-0 ante América de Cali y la goleada de Atlético Nacional 4-0 frente a Deportes Quindío. La jornada cerrará este jueves con el duelo entre Deportivo Pasto y Once Caldas.

Por otra parte, Millonarios cayó 2-1 ante Real Cartagena en la vuelta de los playoffs, pero avanzó a octavos gracias al global de 4-3. El conjunto embajador, que atraviesa un momento irregular, se medirá con Envigado en la siguiente fase.

