Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras el Santa Fe vs. Millonarios

Alexis Zapata vs. Danovis Banguero en el clásico 319 entre Santa Fe y Millonarios. Foto: Jose Vargas Esguerra

Santa Fe se quedó con el clásico capitalino tras vencer 3-2 a Millonarios en un intenso duelo disputado en el estadio El Campín, correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay 2025.

El equipo cardenal salió con todo y puso contra las cuerdas al club embajador. Iván Arboleda se erigía como figura con sus atajadas, pero Santa Fe fue letal y golpeó con dos goles en menos de cinco minutos.

Al minuto 25, tras una gran acción por la banda derecha, Yilmar Velásquez aprovechó un rebote de Arboleda y marcó el primero, estrenándose como goleador con Santa Fe. Poco después, Jhojan Torres amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Santiago Mosquera. Millonarios estaba aturdido y sin reacción.

Sin embargo, al minuto 38, Nicolás Arévalo recibió una falta de Emanuel Olivera en el área y el juez sancionó penalti a favor de Millonarios. Leonardo Castro, imparable, cobró con potencia al costado izquierdo de Marmolejo, quien adivinó la dirección, pero no logró evitar el gol. Con este tanto, el delantero llegó a 48 anotaciones con el equipo albiazul y acercó a su equipo en el marcador.

En la segunda mitad, el duelo parecía más equilibrado, pero Santa Fe volvió a golpear. Al minuto 56, Alexis Zapata culminó una gran jugada por la banda derecha con un preciso remate de derecha que significó el 3-1.

El partido se calentó y, pocos minutos después, Juan Carlos Pereira vio la tarjeta roja, dejando a Millonarios con 10 hombres. A pesar de la desventaja numérica, el embajador insistió y en el 90+1, Leonardo Castro marcó su doblete para poner el definitivo 3-2.

Santa Fe le vuelve a ganar a Millonarios desde septiembre de 2023. El próximo miércoles, Millonarios tendrá su revancha cuando reciba a Santa Fe en El Campín a las 8:30 p.m.

Otros resultados de la jornada de la Liga BetPlay 2025

En otros resultados, Deportivo Pereira y Once Caldas igualaron 1-1 este sábado en el clásico del Eje Cafetero, correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay 2025, en un partido disputado en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El marcador se abrió temprano, cuando Yesus Cabrera puso en ventaja al Pereira a los cuatro minutos con una gran jugada individual que dejó sin opciones al portero James Aguirre. A lo largo del encuentro, ambos equipos generaron opciones de gol, pero cuando el Grande Matecaña intentaba controlar el juego para asegurar la victoria, Walmer Pacheco cometió un penal sobre Joel Contreras.

Al minuto 80, Dayro Moreno tomó la pelota y, con su habitual frialdad y precisión, convirtió el empate para Once Caldas. Con este tanto, alcanzó los 351 goles en su carrera, igualando a Radamel Falcao García como máximo goleador colombiano de la historia. Además, Moreno amplió su dominio en los clásicos, llegando a 17 goles frente a Deportivo Pereira.

La lucha por el título de goleador histórico de Colombia se intensifica. Mientras Dayro sigue en competencia, Falcao—actualmente lesionado—espera su regreso con Millonarios para volver a marcar. Detrás de ellos aparecen Víctor Hugo Aristizábal, con 346 tantos, y Carlos Bacca, con 342.

Además, hubo tres empates: Boyacá Chicó vs. Pasto (0-0), La Equidad vs. Fortaleza (1-1) y Pereira vs. Once Caldas (1-1).

La fecha de clásicos continuará este domingo con los duelos Alianza vs. Bucaramanga (3:30 p.m.), Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (5:45 p.m.) y Águilas Doradas vs. Envigado (8:00 p.m.). El lunes se jugará Deportes Tolima vs. Llaneros (4:00 p.m.) y Deportivo Cali vs. América de Cali (6:10 p.m.). El miércoles será el turno para el Junior vs. Unión Magdalena (6:30 p.m.)

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras el Santa Fe vs. Millonarios

