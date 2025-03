Dayro Moreno, imparable: anotó y alcanzó a Falcao como máximo goleador colombiano

Radamel Falcao García y Dayro Moreno, los máximos goleadores históricos de Colombia en el fútbol profesional. Foto: Millonarios FC / Once Caldas

Deportivo Pereira y Once Caldas igualaron 1-1 este sábado en el clásico del Eje Cafetero, correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay 2025, en un partido disputado en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El marcador se abrió temprano, cuando Yesus Cabrera puso en ventaja al Pereira a los cuatro minutos con una gran jugada individual que dejó sin opciones al portero James Aguirre. A lo largo del encuentro, ambos equipos generaron opciones de gol, pero cuando el Grande Matecaña intentaba controlar el juego para asegurar la victoria, Walmer Pacheco cometió un penal sobre Joel Contreras.

Al minuto 80, Dayro Moreno tomó la pelota y, con su habitual frialdad y precisión, convirtió el empate para Once Caldas. Con este tanto, alcanzó los 351 goles en su carrera, igualando a Radamel Falcao García como máximo goleador colombiano de la historia. Además, Moreno amplió su dominio en los clásicos, llegando a 17 goles frente a Deportivo Pereira.

La lucha por el título de goleador histórico de Colombia se intensifica. Mientras Dayro sigue en competencia, Falcao—actualmente lesionado—espera su regreso con Millonarios para volver a marcar. Detrás de ellos aparecen Víctor Hugo Aristizábal, con 346 tantos, y Carlos Bacca, con 342.

Fecha de clásicos sin ganadores y un tenso duelo en Bogotá

Hasta ahora, la jornada de clásicos no ha tenido vencedores, con empates en Boyacá Chicó vs. Pasto (0-0), La Equidad vs. Fortaleza (1-1) y Pereira vs. Once Caldas (1-1). La oportunidad de romper la tendencia está en el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios.

Independiente Santa Fe y Millonarios llegan con la necesidad de mejorar su presente, pese a que ambos ocupan posiciones destacadas en la tabla. El Expreso Rojo es quinto con 16 puntos, los mismos que suman los Embajadores, que marchan séptimos.

Santa Fe sigue en proceso de reestructuración tras su eliminación en la Copa Libertadores a manos de Deportes Iquique. La derrota provocó la salida del técnico Pablo Peirano, y aunque Jorge Bava será su reemplazo, aún no ha sido oficializado. Mientras tanto, el equipo es dirigido por Francisco López, con Róbinson Zapata como asistente.

Millonarios, en tanto, no logra consolidar su estilo bajo David González. Además, el técnico antioqueño no podrá estar en el banquillo debido a una sanción por sus declaraciones sobre el arbitraje contra Junior de Barranquilla. Su lugar lo ocupará Alexander Becerra, su asistente de confianza desde su llegada al equipo, por lo que no se esperan grandes cambios en el planteamiento.

El clima en el club azul es tenso. Su reciente eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana ante Once Caldas desató la inconformidad de la hinchada, que ha manifestado su molestia en El Campín y en las oficinas del club. A esto se suma un nuevo episodio de violencia: el bus de Millonarios fue apedreado por hinchas de Santa Fe a su llegada al estadio.

En lo deportivo, Santa Fe confía en el buen momento de Hugo Rodallega, máximo artillero del torneo con seis goles, y en la creatividad de Alexis Zapata, quien ha recuperado su mejor nivel.

Millonarios, por su parte, afrontará el clásico con múltiples bajas. No contará con Radamel Falcao García, aún en recuperación, ni con el arquero Álvaro Montero, convocado a la selección Colombia. Tampoco estarán David Mackalister Silva y Daniel Cataño, ambos lesionados, ni los defensores Juan Pablo Vargas y Delvin Alfonzo, llamados por Costa Rica y Venezuela, respectivamente.

