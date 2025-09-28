Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 13 y el triunfo de Junior

Cristian Báez, autor de uno de los goles del tiburón. Foto: Junior, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Fútbol Profesional Colombiano tiene nuevo líder tras los partidos de la fecha 13 disputados este domingo.

Junior se quedó con la cima luego de vencer en Barranquilla a Deportivo Pasto, en un encuentro que reflejó el dominio de los tiburones desde el arranque. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Alfredo Arias confirmó su buen momento y se instaló en la punta del campeonato.

El partido comenzó con Junior presionando alto y generando peligro constante sobre el arco visitante. José Enamorado fue el más activo en los primeros minutos, conectando con Guillermo Paiva en varias ocasiones. La apertura del marcador llegó justo antes del descanso: al minuto 45+3, Cristian Báez aprovechó un tiro de esquina de Yeison Suárez y, de cabeza, puso el 1-0 que encendió al Metropolitano. Fue un premio al dominio barranquillero durante toda la primera parte.

En la segunda mitad, Junior no bajó la intensidad pese a los múltiples cambios y algunas lesiones como la de Didier Moreno. El ingreso de Teófilo Gutiérrez y Bryan Castrillón mantuvo la dinámica ofensiva, aunque Pasto intentó reaccionar con algunos remates aislados de Luis Caicedo y José Bernal.

Sin embargo, el local siempre estuvo más cerca del gol, primero con Paiva y luego con Enamorado, que selló la noche con el 2-0 al minuto 87 tras una jugada colectiva que cerró con categoría.

Más resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay

La jornada 13 también dejó emociones en otros estadios: Once Caldas goleó 5-2 a Boyacá Chicó, Fortaleza venció 2-1 a Bucaramanga, Pereira y Unión Magdalena empataron 2-2, Alianza ganó 3-1 a Llaneros, Medellín se impuso 3-2 al Tolima, Nacional derrotó 2-0 a Millonarios, América empató 1-1 con Envigado, Águilas Doradas sorprendió al vencer 3-1 a Deportivo Cali y Santa Fe goleó 3-0 a La Equidad.

Así va la tabla del fútbol colombiano luego de 13 fechas

Con estos resultados, Junior quedó como líder con 25 puntos, seguido por Bucaramanga con 24 y Medellín con 23.

Fortaleza y Nacional completan el top cinco, mientras que Tolima, Santa Fe y Alianza cierran el grupo de los ocho.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador