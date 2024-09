Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la novena fecha

Radamel Falcao de Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales en un partido contra Once Caldas. Foto: Millonarios FC

La victoria de Deportivo Pasto sobre Independiente Medellín (1-0) puso un cierre parcial a la novena jornada de la Liga BetPlay 2024-II. José Cuenú, con un gol al minuto 82, aseguró los tres puntos para los Volcánicos en el estadio Departamental Libertad, arrebatándole un valioso triunfo al Poderoso de la Montaña.

Otra victoria destacada de esta fecha fue la de América de Cali sobre Jaguares (1-0) en Villavicencio. Los Diablos Rojos sufrieron, pero un gol de Duván Vergara, desde el punto penalti al último minuto, le aseguró los tres puntos al conjunto vallecaucano.

Millonarios, por su parte, empató 1-1 con Once Caldas en el estadio Palogrande. Daniel Cataño adelantó al Embajador con una brillante jugada individual, pero un gol de Jáider Riquett igualó el marcador. Además, Radamel Falcao García se vio obligado a abandonar el campo debido a una nueva lesión, tras sufrir un trauma muscular en el gemelo derecho durante la primera mitad.

En otro partido, Deportivo Cali rescató un punto en su visita a Tolima en Ibagué, empatando 1-1. Yeison Guzmán abrió el marcador para el Pijao desde el punto penal en la primera mitad, mientras que Fredy Montero, también desde los doce pasos, igualó el encuentro en la segunda parte. Cali, que sigue en apuros por la tabla del descenso, logró salvar un valioso empate.

Otros resultados de la jornada incluyen el empate 1-1 entre Alianza y Fortaleza, y la victoria 2-0 de Patriotas sobre Envigado. En un partido adelantado, jugado el 30 de julio, La Equidad venció 1-0 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

Finalmente, los encuentros entre Águilas Doradas vs. Bucaramanga, Junior vs. Pereira y Santa Fe vs. Cali fueron aplazados debido al Mundial Femenino Sub-20.

Resultados de la fecha nueve de la Liga BetPlay

Martes 30 de julio

Nacional vs. Equidad (0-1)

Sábado 7 de septiembre

Patriotas vs. Envigado (2-0)

América vs. Jaguares (1-0)

Tolima vs. Cali (1-1)

Domingo 8 de septiembre

Once Caldas vs. Millonarios (1-1)

Alianza vs. Fortaleza (1-1)

Pasto vs. Medellín (1-0)

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con la mayoría de los partidos de la novena jornada disputados, Once Caldas se posiciona en la cima de la tabla con 20 puntos. Le siguen Atlético Nacional y Fortaleza, ambos con 16 unidades. América ocupa el quinto lugar y Santa Fe el sexto, ambos con 13 puntos. Millonarios es décimo con 11 puntos, mientras que el campeón Bucaramanga se encuentra en la posición 16 con siete unidades, empatado con Deportivo Cali, que es 17º.

