Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la goleada de América sobre Nacional

En un partido intenso y emotivo América venció 4-1 a Nacional, en el estadio Pascual Guerrero. Foto: @AmericadeCali

El que es para muchos el ‘Clásico de Colombia’ se tiño de rojo este sábado. Con una brillante actuación del delantero Cristian Barrios, América de Cali venció 4-1 a Atlético Nacional, en el duelo estelar de la fecha 14 de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Ante cerca de 40 mil espectadores, artífices de un ambiente futbolero espectacular, el equipo dirigido por Lucas González ratificó el gran poder ofensivo que tiene y le pasó por encima al Atlético Nacional, que con la derrota cedió el liderato del campeonato.

América impuso las condiciones y atacó durante toda la primera mitad, más allá de que por momentos se expuso al contragolpe. Carlos Darwin Quintero y Adrián Ramos asumieron su rol de líderes y se echaron el equipo al hombro, bien secundados por el habilidoso delantero Cristian Barrios, quien con su velocidad y buen remate de pierna izquierda, desequilibró el duelo.

Las acciones de los dos primeros goles fueron jugadas colectivas, con varios toques de los jugadores escarlatas de lado a lado hasta que encontraron el espacio para agredir, con dos habilitaciones de Darwin Quintero y grandes definiciones de Barrios.

Eso sí, Nacional reaccionó y en la segunda parte buscó el descuento y exigió al arquero Jorge Soto, que respondió con lujo de detalles. América se replegó y les apostó a las transiciones de defensa a ataque, que sin embargo no supo gestionar para aumentar la ventaja.

Hasta que a los 75 minutos el Franco Leys derribó en el área a Éric Ramírez y el árbitro Andrés Rojas sancionó penalti. Álvaro Angulo cobró y Soto detuvo el remate, pero el rebote le quedó al lateral, que marcó el descuento y le dio un nuevo aire a Nacional, que más con amor propio que con fútbol, vendió cara la derrota, porque apenas sobre la hora se definió el duelo con las anotaciones de Víctor Ibarbo, de golpe de cabeza, y Édwin Cardona, de penalti.

Con la victoria América llegó a 26 puntos y quedó a uno de Águilas Doradas, que le ganó 1-0 en Tunja al Boyacá Chicó y recuperó el liderato. Nacional, cedió el primer lugar y ahora es tercero. En la próxima jornada, los rojos visitan al Deportivo Pereira y los verdes reciben a Envigado.

Equipo PJ PTS. DG 1. Águilas Doradas 13 27 9 2. América de Cali 14 26 13 3. Atlético Nacional 14 24 8 4. Independiente Medellín 13 22 5 5. Millonarios 13 19 0 6. Santa Fe 13 19 -1 7. Alianza Petrolera 13 19 -2 8. Unión Magdalena 13 18 -3 9. Atlético Junior 13 17 8 10. Deportivo Pasto 13 17 -2 11. Atlético Huila 13 16 2 12. Once Caldas 13 16 1 13. Deportes Tolima 12 16 0 14. Atlético Bucaramanga 13 16 -1 15. Deportivo Cali 12 14 -2 16. Boyacá Chicó 14 14 -7 17. Deportivo Pereira 12 12 -4 18. Equidad 13 12 -5 19. Jaguares 13 9 -9 20. Envigado 13 8 -10

La fecha 14 de la Liga BetPlay continúa este domingo con tres partidos: Envigado vs. Millonarios a las 4:00 p.m., Santa Fe contra Pereira desde las 6:10 p.m. y Junior ante Tolima a partir de las 8:20 p.m.. El lunes se disputarás los duelos Equidad vs. Jaguares (4:15 p.m.), Alianza Petrolera vs. Once Caldas (6:25 p.m.) y Medellín vs. Bucaramanga (8:35 p.m.).

El martes concluye la jornada con los partidos entre Unión Magdalena y Deportivo Cali (6:15 p.m.) y Pasto vs. Huila, a las 8:30 p.m..

