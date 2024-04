Así quedó la tabla de la Liga BetPlay: cinco equipos buscarán un cupo a cuadrangulares

Deportes Tolima venció 2-1 a Patriotas en el estadio Manuel Murillo Toro. Foto: @cdtolima

Con los partidos clave ya jugados, son cinco los equipos que tienen asegurados su cupo a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Se trata de Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y La Equidad quienes ya pueden respirar y saber que no dependerán del resultado en la última fecha de la fase de todos contra todos.

Sin embargo, Millonarios, Junior y Once Caldas dependen de sí mismos para meterse en el grupo de los ocho y buscar la preciada estrella del primer semestre del fútbol profesional colombiano. Los embajadores, vencieron 2-1 a Deportivo Pereira en condición de visitantes y con 28 puntos son, temporalmente, sextos en la tabla gracias a la diferencia de gol.

Por su parte, el equipo de Arturo Reyes, que también cuenta con 28 unidades, están una casilla abajo de Millonarios. Pasada la pagina de la victoria ante Caldas en el estadio Palograndre, Junior recibirá a Liga Deportiva Universitaria de Quito por la Copa Libertadores en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Once Caldas, que cayó ante los tiburones, buscará la victoria en casa ante América de Cali para luchar por su quinta estrella. El cuadro escarlata, ya sin posibilidades en la Liga BetPlay, intentará no perder para que Cesar Farías no deje la dirección técnica del equipo.

Independiente Medellín empató en el clásico paisa con Atlético Nacional, tiene una mínima posibilidad de meterse en los cuadrangulares. El equipo de Alfredo Arias, noveno en la tabla con 26 unidades, deberá vencer a Envigado y esperar que Millonarios, Once Caldas o Junior pierda para avanzar a la siguiente fase del torneo.

El otro también con una esperanza es Fortaleza, quien hoy se jugará, pero también dependerá del resultado de otros equipos para en la última fecha del todos contra todos

Para el cierre de la fecha 18 faltan tres encuentros que se jugarán esta tarde. El juego que abrirá la jornada del lunes será el de Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga (4:00 p.m.) en el estadio de Techo de Bogotá. Una vez se acabe, dará inicio el partido entre Boyacá Chicó y Águilas Doradas (6:10 p.m.) en Tunja y la fecha culminará con Deportivo Pasto vs. Equidad (8:20 p.m.) en el estadio Departamental Libertad.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay

Equipo Partidos Jugados Dif. gol Puntos 1. Deportes Tolima 18 15 38 2. Independiente Santa Fe 18 11 34 3. Atlético Bucaramanga 17 11 32 4. Deportivo Pereira 18 8 31 5. La Equidad 17 9 30 6. Millonarios 18 5 28 7. Junior 18 3 28 8. Once Caldas 18 0 28 9. Independiente Medellín 18 -10 26 10. Amércia de Cali 18 6 24 11. Fortaleza 17 0 23 12. Águilas Doradas 17 0 21 1. Atlético Nacional 18 -1 21 14. Deportivo Cali 18 0 20 15. Jaguares de Córdoba 18 -4 19 16. Boyacá Chicó 17 -9 18 17. Deportivo Pasto 17 -8 16 18. Envigado 18 -9 16 19. Alianza FC 18 -13 16 10. Patriotas 18 -14 15

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador