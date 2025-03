Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025 tras la novena fecha

Bryan Castrillón festeja su gol con Junior contra Llaneros en Villavicencio. Foto: @JuniorClubSA

Junior de Barranquilla cerró la novena jornada de la Liga BetPlay 2025 con una ajustada victoria 1-0 sobre Llaneros en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Un gol de Bryan Castrillón al minuto 36, tras una recuperación de Daniel Rivera y un pase preciso de Carlos Bacca, le dio los tres puntos al equipo tiburón.

Más temprano, Millonarios venció 1-0 a Águilas Doradas con un gol de Kevin Palacios al minuto 76, tras una gran jugada individual por la banda derecha. Sin embargo, el ambiente en El Campín fue tenso. Los hinchas abuchearon al técnico David González por sustituir a Leonardo Castro, quien reaccionó con furia pateando el banco.

Además, Juan Carlos Pereira fue expulsado en la segunda mitad, y la hinchada mostró su descontento por el bajo nivel del equipo con cantos, silbidos y trapos con mensajes como “jueguen como cobran” y “los directivos deberían pagar por ver a esta hinchada”.

Independiente Medellín igualó 0-0 ante Deportivo Cali en el Atanasio Girardot y sigue como líder con 19 puntos, ya que Atlético Nacional no aprovechó la oportunidad de superarlo e igualó sin goles contra Envigado en el Polideportivo Sur.

Por su parte, Independiente Santa Fe venció 1-0 a Once Caldas en el Palogrande con gol de Alexis Zapata, manteniéndose en el grupo de los ocho. América de Cali goleó 3-0 a Alianza y celebró el primer gol de Juan Fernando Quintero con la camiseta escarlata.

Con estos resultados, Medellín lidera con 19 puntos, seguido de Nacional (17), América (17), Junior (16), Millonarios (16), Pasto (16), Santa Fe (15) y Deportivo Cali (14), en el grupo de los ocho.

La décima jornada será la esperada fecha de clásicos, con duelos como Santa Fe vs. Millonarios, Pereira vs. Once Caldas, Nacional vs. Medellín, Cali vs. América y Junior vs. Unión Magdalena.

Resultados de la novena fecha de la Liga BetPlay 2025

Viernes 14 de marzo

Bucaramanga 0 vs. Pereira 1

Pasto 2 vs. La Equidad 1

Sábado 15 de marzo

Envigado 0 vs. Atlético Nacional 0

Fortaleza 1 vs. Deportes Tolima 1

América 3 vs. Alianza 0

Once Caldas 0 vs. Santa Fe 1

Domingo 16 de marzo

Millonarios 1 vs. Águilas Doradas 0

Unión Magdalena 1 vs. Boyacá Chicó 1

Independiente Medellín 0 vs. Deportivo Cali 0

Llaneros 0 vs. Junior 1

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025 tras la novena fecha

