Este lunes será el sorteo de la Copa Libertadores. Bucaramanga y Nacional, los dos campeones del año pasado, serán los encargados de representarnos en la fase de grupos porque Tolima y Santa Fe se estrellaron en la primera curva. Para terminar de rematar su mala actuación; sus verdugos, Melgar de Perú e Iquique de Chile, también fueron eliminados dos semanas después al no poder con Cerro Porteño y Alianza Lima. Bueno, al menos ellos van a la fase de grupos de Suramericana.

Lo cierto es que las expectativas no son altas. Bucaramanga, que sacó a su entrenador el sábado pasado tras un comienzo espantoso en la liga local, llega a competir con los mejores del continente, siendo uno de los peores de Colombia. Sembrado en el bombo cuatro, es decir, va a enfrentar a tres equipos de mejores argumentos históricos y reales. En ese marco, a juzgar por la manera como se armaron, lo último que les interesa a los leopardos es dar la sorpresa. Lo de casi siempre, en los últimos años, están hechos para cobrar el jugoso premio por participar. Ojalá no pasen alguna pena contra un gigante. No hay razones ni emociones para pensar que no será así.

Nacional, en cambio, está en el bombo tres. Sus recientes actuaciones en este torneo no le dan para estar más arriba, a pesar de ser un bicampeón de América. En todo caso podría quedar en un grupo en el que encuentre a un equipo superior, otro parejo y uno inferior, todo sobre el papel. El problema de los de Gandolfi no pasará por el fixture. El lío es que siendo el mejor equipo del país, y con distancia, no está acostumbrado a la alta intensidad que brasileños, argentinos, ecuatorianos, paraguayos e incluso uruguayos suelen imponer en este tipo de torneos.

En ese sentido, la cosa es incierta. Pero también es verdad que ahí hay mundialistas y campeones de otras ligas que cuentan con la experiencia necesaria como para pensar en llegar lejos. David Ospina, Edwin Cardona, Campuzano, Morelos y Tesillo conforman una base que confirma que al menos con el diseño de la nómina se está pensando en competir y llegar lejos. Mejor dicho, si este Nacional no llega lejos, difícilmente algún colombiano lo volverá a hacer en la Libertadores. Ya veremos.

