Así se jugará la fecha 16 de la Liga BetPlay

Cali y América jugarán el clásico 298 por Liga. Foto: América de Cali

La fase regular de la Liga BetPlay llega a su recta final. Solo restan cuatro fechas para definir los ocho clasificados y la lucha por los cupos es cada vez más reñida. Envigado, que abrió la fecha 16 enfrentando a Patriotas, sumó tres puntos que lo dejaron parcialmente en la casilla 14 con 19 unidades.

El plato fuerte de la fecha será el clásico vallecaucano entre Cali y América, que contará con el debut de Jorge Luis Pinto como técnico azucarero.

Jorge Luis Pinto, exseleccionador de Colombia, Costa Rica y Honduras, comienza este fin de semana una nueva etapa en el banquillo del Deportivo Cali. El santandereano, conocido por su fuerte carácter y disciplina, recibe al conjunto azucarero en medio de una crisis de resultados que lo tienen sembrado en el último lugar con ocho puntos.

“Aquí el que no corra, no meta (se esfuerce) y no sienta la camiseta, no va a poder jugar”, anunció Pinto a las pocas horas de ser presentado como nuevo estratega.

Agregó que en el fútbol “hay principios y uno de ellos es entregarlo todo. Quiero que la afición nos ayude a construir este recambio. Nuestra intención es que el jugador del Cali salga con confianza al terreno de juego respaldado por su hinchada”.

América de Cali, dirigido por el costarricense Alexandre Guimaraes, tiene 23 unidades y está a un punto del Unión Magdalena, que es octavo y cierra la lista de los ocho clasificados.

Los ocho primeros, al menos de momento, son Millonarios (28), Santa Fe (28), Atlético Nacional (27), Águilas Doradas (26), Deportivo Pasto (26), Deportivo Pereira (25) e Independiente Medellín (25).

También es centro de atención el encuentro entre Atlético Nacional y Águilas Doradas. Ambos necesitan sumar para seguir entre los elegidos para disputar el título del segundo semestre. El cuadro verdolaga llega con aire en la camiseta luego de ganar el clásico contra Medellín por 3-2.

Júnior, duodécimo de la clasificación, visitará al Atlético Bucaramanga. Ambos tienen 21 puntos y hacen cuentas para meterse entre los mejores ocho a falta de cuatro fechas para el fin de la fase regular.

Millonarios, líder, que enfrenta un bache en su rendimiento, y que viene de caer en el clásico frente a Santa Fe, tiene aplazado su partido contra Pereira, que se jugará el miércoles 19 de octubre.

En el complemento de la jornada de este viernes, Jaguares enfrenta a Equidad.

Así se jugará la fecha 16 de la Liga BetPlay

Sábado 8 de octubre:

Cortuluá-Once Caldas (2:00 p.m.).

Deportivo Pasto-Deportes Tolima (8:00 p.m.).

Domingo 9 de octubre:

Atlético Nacional-Águilas Doradas (3:30 p.m.).

Deportivo Cali-América de Cali (5:35 p.m.).

Atlético Bucaramanga-Junior (7:40 p.m.).

Lunes 10 de octubre:

Unión Magdalena-Independiente Medellín (4:00 p.m.).

Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe (7:45 p.m.).

Miércoles 19 de octubre:

Millonarios-Deportivo Pereira (6:00 p.m.).

