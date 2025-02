Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina 2025 en Colombia

Este viernes inicia la novena Liga Femenina en Colombia, con 16 equipos y un calendario que se extenderá hasta septiembre. Foto: EFE - Carlos Ortega

Se acabó la espera. Este viernes 21 de febrero arranca la Liga Femenina 2025, la novena edición del torneo en Colombia. Con 16 equipos en competencia y un total de 158 partidos entre febrero y septiembre.

El duelo entre Equidad y Real Santander en el estadio de Techo dará inicio a la temporada, en una primera jornada que también ofrece encuentros atractivos como Once Caldas vs. Deportivo Cali, Santa Fe vs. Alianza y Pasto vs. Millonarios.

Sin embargo, dos partidos fueron aplazados: Atlético Nacional vs. Bucaramanga y América de Cali vs. Fortaleza, debido a la convocatoria de varias jugadoras a la SheBelieves Cup, en la que la selección de Colombia debutó el jueves con una derrota 2-0 ante Estados Unidos.

Los equipos favoritos al título

Deportivo Cali, vigente campeón, buscará retener la corona y alcanzar su tercer título en la historia del torneo. Su principal rival será Independiente Santa Fe, el equipo más laureado de la Liga Femenina con tres trofeos, que apunta a la revancha tras perder la final anterior.

América de Cali y Atlético Nacional también están entre los candidatos, con las escarlatas buscando su tercera consagración y las verdolagas persiguiendo su primer campeonato, tras varios intentos fallidos.

Millonarios, que se ha reforzado de gran manera y estuvo a un gol de la final en 2024, aspira a dar el golpe con la continuidad del proyecto liderado por la entrenadora Angie Vega.

Primera jornada de la Liga Femenina 2025

Viernes 21 de febrero

Equidad vs. Real Santander (4:30 p.m.) (YouTube Dimayor)

Domingo 23 de febrero

Orsomarso vs. Internacional de Palmira (3:00 p.m.) (YouTube Dimayor)

Santa Fe vs. Alianza (3:00 p.m.) (YouTube Dimayor)

Once Caldas vs. Deportivo Cali (4:00 p.m.) (YouTube Dimayor)

Independiente Medellín vs. Junior (5:00 p.m.) (Win Sports)

Martes 25 de febrero

Pasto vs. Millonarios (4:30 p.m.) (YouTube Dimayor)

Pospuestos:

América vs. Fortaleza

Bucaramanga vs. Atlético Nacional

¿Cómo será el formato de la Liga Femenina 2025?

Fase I: Todos contra todos + una jornada de clásicos.

Fase II: Cuadrangulares con los ocho mejores equipos clasificados, distribuidos en dos grupos de cuatro equipos. Cada grupo jugará un formato de todos contra todos a ida y vuelta.

Fase III: Semifinales a ida y vuelta, enfrentando al primero del Grupo A contra el segundo del Grupo B (1A vs. 2B) y al primero del Grupo B contra el segundo del Grupo A (1B vs. 2A).

Fase IV: Gran Final a ida y vuelta entre los ganadores de las semifinales. Los dos equipos finalistas de la Liga Femenina BetPlay 2025 serán los representantes de Colombia en la Copa Libertadores Femenina de este año.

