Así será la fecha 15 de la Liga BetPlay: la recta final hacia los cuadrangulares

Con solo seis jornadas por disputarse en la fase regular, la Liga BetPlay entra en su tramo decisivo. Este fin de semana se juega la fecha 15, en la que cada punto puede marcar el rumbo de los equipos hacia los cuadrangulares semifinales.

Atlético Nacional, líder del campeonato con 28 puntos, parte con ventaja y podría asegurar de forma anticipada su lugar entre los ocho si vence a Deportivo Cali este domingo a las 6:20 p.m. en Palmira. La goleada 4-1 sobre Boyacá Chicó entre semana dejó a los antioqueños a un paso de la clasificación.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi quiere cerrar su boleto a las finales cuanto antes para poder concentrarse en su participación internacional: este jueves enfrentará a Bahía en Brasil por la Copa Libertadores. Sin embargo, el reto contra Cali no será sencillo. Los azucareros, con 16 unidades, aún sueñan con meterse al grupo de los ocho y ven en este duelo una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa.

Los escoltas del conjunto verdolaga son Millonarios y Junior, ambos con 26 puntos, pero en situaciones distintas. El cuadro embajador no verá acción esta jornada. Su encuentro con Pereira fue aplazado porque el estadio El Campín estará ocupado desde el domingo con el montaje del escenario para el concierto que ofrecerá System of a Down el jueves 24. Por su parte, Junior de Barranquilla jugará este sábado a las 6:10 p.m. en el Metropolitano, enfrentando a Alianza FC. El equipo dirigido por César Farías, libre de compromisos internacionales, quiere aprovechar su localía para meter presión a Nacional y soñar con terminar como líder.

Más temprano el mismo día, a las 4:00 p.m. en El Campín, La Equidad será local contra América de Cali, cuarto del torneo, que necesita reencontrarse con el triunfo. Los dirigidos por Jorge “el Polilla” Da Silva atraviesan una racha negativa que se ha extendido tanto en el campeonato como en la Copa Sudamericana, en la que el miércoles enfrentarán a Huracán en Buenos Aires. El conjunto escarlata está obligado a sumar para no complicar su clasificación.

La jornada sabatina se cierra a las 8:20 p.m. con el duelo entre Independiente Medellín y Once Caldas en el Atanasio Girardot. El DIM, sexto con 23 puntos, recibe a un equipo manizaleño que llega en alza, impulsado por los goles de Dayro Moreno, quien sigue ampliando su leyenda como máximo goleador histórico del FPC. El ‘blanco blanco’, octavo con 21 unidades, también tendrá acción internacional esta semana: jugará el martes en Bolivia contra Gualberto Villarroel Club Deportivo San José por la Sudamericana.

El séptimo en la tabla, Santa Fe, que no encuentra el camino desde la llegada del entrenador Jorge Bava, no tendrá acción este fin de semana, pues su partido frente a Llaneros fue aplazado para el 30 de abril.

La lucha por un lugar en los cuadrangulares no se limita a los ocho primeros. Equipos como Cali, con 18 puntos, Pasto con los mismos 18, y Bucaramanga, que suma 17 tras vencer 1-0 a Envigado en la fecha pasada, siguen al acecho. Los leopardos, además, viven un presente soñado con actuaciones históricas en la Libertadores, y este domingo a las 4:10 p.m. visitarán a Unión Magdalena, con la intención de seguir escalando. Después, el miércoles, visitarán en Brasil a Fortaleza.

La fecha se cerrará el lunes a las 8:10 p.m., cuando Águilas Doradas reciba a Deportivo Pasto. El equipo nariñense sabe que un triunfo lo pondría en la pelea directa por los últimos cupos a la fiesta de fin de año. Ese mismo día, Chicó será local contra Fortaleza a las 6:00 p.m.

Así, la fecha 15 de la Liga BetPlay promete emociones fuertes, con varios equipos buscando sellar su clasificación, otros intentando recuperarse en medio de los torneos continentales, y algunos que sueñan con dar la sorpresa en el tramo final del campeonato.

