Así será la programación de la fecha 3 en la Liga BetPlay

La tercera jornada del fútbol colombiano ya tiene lista su hoja de ruta. La Liga BetPlay 2025-II sigue su curso esta semana con ocho partidos confirmados entre el martes 22 y el jueves 24 de julio. Eso sí, no será una fecha completa: dos encuentros quedarán en pausa por compromisos internacionales.

Por decisión de la Dimayor, esta fecha se disputará a mitad de semana. La agenda incluye solo ocho compromisos, ya que los duelos Once Caldas vs. Bucaramanga y Deportivo Pasto vs. América de Cali fueron aplazados. ¿La razón? Tres de esos equipos están en plena batalla en la Copa Sudamericana, lo que obligó a reorganizar la programación.

El primer pitazo llegará desde Valledupar: Alianza FC recibe a Deportes Tolima el martes 22 a las 4:00 p.m., abriendo oficialmente la jornada. Por su parte, el cierre está reservado para el jueves 24 a las 8:10 p.m., cuando Deportivo Cali se enfrente a Fortaleza CEIF en Palmaseca.

Uno de los focos estará en el estadio de Techo, donde Millonarios finalmente hará su debut en el semestre tras haber tenido dos partidos aplazados. El miércoles 23, desde las 8:20 p.m., los dirigidos por Alberto Gamero se medirán ante La Equidad.

Más allá del regreso de los embajadores, hay otros choques que prometen intensidad. En Pereira, el Matecaña recibe a Atlético Nacional en un duelo que siempre deja chispas. Y en Barranquilla, Junior se verá las caras con Unión Magdalena, en una nueva edición del clásico costeño.

Programación completa de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2025 II

Martes 22 de julio

Alianza vs. Tolima

Hora: 4:00 p.m.

Santa Fe vs. Águilas Doradas

Hora:6:10 p.m.

Pereira vs. Nacional

Hora: 8:20 p.m.

Miércoles 23 de julio

Llaneros vs. Chicó

Hora: 4:00 p.m.

Junior vs. Unión Magdalena

Hora: 6:10 p.m.

La Equidad vs. Millonarios

Hora: 8:20 p.m.

Jueves 24 de julio

DIM vs. Envigado

Hora: 6:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Fortaleza

Hora: 8:10 p.m.

Aplazados: Pasto vs. América y Bucaramanga vs. Once Caldas

