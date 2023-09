Así va la Liga BetPlay tras jornada dominical, con triunfos de Santa Fe y Tolima

Diego Herazo (Izq.) y Estéfano Arango celebran el gol del triunfo de Tolima ante Junior, en Barranquilla. Foto: Deportes Tolima

Un gol de rebote de Estéfano Arango, un buen planteamiento táctico del técnico David González, gran despliegue físico de los jugadores y la expulsión de Jhon Vélez fueron las claves para la victoria del Deportes Tolima sobre el Junior, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el partido que cerró la jornada dominical de la fecha 14 de la Liga BetPlay.

El conjunto pijao completó dos triunfos consecutivos en el torneo y se metió en el grupo de los ocho, mientras que el tiburón sigue fuera y complica sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Fue un duelo parejo en la primera parte, con Tolima esperando y jugando al contragolpe, pero en el complemento Junior quedó con un hombre menos y no tuvo cómo empatar.

Previamente, en El Campín, Independiente Santa Fe le ganó a Deportivo Pereira gracias a un solitario gol de penalti del delantero vallecaucano Hugo Rodallega. Fue un juego discreto para los cardenales, que tuvieron que recurrir a sus hombres más experimentados en la segunda parte para lograr una necesaria victoria tras una dos derrotas en línea, ante Alianza Petrolera y Atlético Nacional.

Así la va Liga BetPlay 2023

Equipo PJ PTS DG 1. Águilas Doradas 13 27 9 2. América de Cali 14 26 11 3. Atlético Nacional 14 24 8 4. Independiente Medellín 13 22 5 5. Santa Fe 14 22 0 6. Deportes Tolima 13 19 1 7. Millonarios 13 19 0 8. Alianza Petrolera1319-2 13 19 -2 9. Unión Magdalena 13 18 -3 10. Atlético Junior 14 17 7 11. Deportivo Pasto 13 17 -2 12. Atlético Huila 13 16 2 13. Once Caldas 13 16 1 14. Atlético Bucaramanga 13 16 -1 15. Deportivo Cali 12 14 -2 16. Boyacá Chicó 14 14 -7 17. Deportivo Pereira 13 12 -5 18. Equidad 13 12 -5 19. Jaguares 13 9 -9 20. Envigado 13 8 -10

La fecha 14 de la Liga BetPlay comenzó el sábado con el triunfo del líder Águilas Doradas ante Boyacá Chicó en Tunja, con anotación de Johan Rodríguez. Después, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, América goleó 4-1 a Atlético Nacional con un doblete de Cristian Barrios y goles de Víctor Ibarbo y Édwin Cardona. Para los verdolagas descontó Álvaro Angulo.

Lea también: Aplazado por lluvia el duelo Envigado-Millonarios por la Liga BetPlay

El primer duelo de la jornada dominical entre Envigado y Millonarios, programado para las 4:00 p.m., en el Parque Estadio Sur, no se pudo disputar debido a un torrencial aguacero justo cuando el juego iba a comenzar. Debido a que el escenario no cuenta con iluminación adecuada, el compromiso se aplazó para este lunes, a las 10:00 a.m.. También se jugarán los duelos Equidad vs. Jaguares (4:15 p.m.), Alianza vs. Once Caldas (6:25 p.m.) y Medellín vs. Bucaramanga (8:35 p.m.), todos con transmisión por Win Sports+.

El martes concluye la fecha con los partidos entre Unión Magdalena y Deportivo Cali (6:15 p.m.) y Pasto vs. Huila, a las 8:30 p.m..

